Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

с чего всё началось

Совкомбанк и «Тинькофф банк» повысили ставки на вклады в рублях, последний условия кредитования не изменил. Также ВТБ и «Почта банк» решили не менять условия по кредитным продуктам, учитывая решение ЦБ не повышать ключевую ставку. В «Хоум Кредит» и «ОТП Банке» заняли выжидательную позицию.

Российские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке

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