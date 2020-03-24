Финансы
Кубанские новостиРоссийские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке
Совкомбанк и «Тинькофф банк» повысили ставки на вклады в рублях, последний условия кредитования не изменил. Также ВТБ и «Почта банк» решили не менять условия по кредитным продуктам, учитывая решение ЦБ не повышать ключевую ставку. В «Хоум Кредит» и «ОТП Банке» заняли выжидательную позицию.
Читать в источнике
Оценить2,1K
с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Финансист оценил перспективы роста ипотечных ставок для россиян в ближайший месяц
Экономика сегодня06:05
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Комментарии
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Здоровье
Автомобили правительства Якутии задействуют для борьбы с коронавирусом
Николаев поручил передать часть автомашин, обслуживающих парламент и правительство, в распоряжение медиков для борьбы с распространением коронавируса.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Общество
В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса
Глава республики Айсен Николаев подписал указ об обязательной самоизоляции со среды жителей старше 65 лет в Якутске и пригородном поселке Жатай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Общество
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Авто
В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»
"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Футбол
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Экономика
Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%
Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»
Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Технологии
Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России
Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
Технологии
Анонсированы гонки WRC 9 для платформ текущего и следующего поколений
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек
Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.