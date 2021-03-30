В общей сложности повышение по услуге произошло на 0,25-0,9%. В ряде крупных банков рассказали, что готовятся изменить ставки по жилищным ссудам.

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С чего всё началось Расставить проценты: в ряде банков подорожали ипотечные кредиты Банки начали повышение ставок по ипотечным займам, рассказали «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», информацию подтвердили в опрошенных кредитных организациях из топ-50. В частности, проценты на жилищную ссуду и программу рефинансирования выросли в четырех региональных банках. Известия 17:01