Российские банки повысили ипотечные ставки на 0,25–0,9%
В общей сложности повышение по услуге произошло на 0,25-0,9%. В ряде крупных банков рассказали, что готовятся изменить ставки по жилищным ссудам.В источнике
С чего всё началось
Расставить проценты: в ряде банков подорожали ипотечные кредиты
Банки начали повышение ставок по ипотечным займам, рассказали «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», информацию подтвердили в опрошенных кредитных организациях из топ-50. В частности, проценты на жилищную ссуду и программу рефинансирования выросли в четырех региональных банках.
Известия17:01