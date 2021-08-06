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Российские банки повысили ставки по вкладам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ

23 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых.
ТАСС
Максимальная доходность по вкладу составит 6,25% годовых: дополнительную выгоду можно получить, подключив к Мультикарте опцию «Сбережения».
Комсомольская правда
Для клиентов ВТБ базовая ставка по вкладу «Ваш пенсионный» увеличивается до 5% без капитализации процентов при перечислении дохода на мастер-счет либо до 5,25% с учетом капитализации.
Вслух.Ру
Условия привлечения срочного банковского вклада «Сильная ставка»: открытие вклада возможно с 05.08.2021 в офисах ПАО «Промсвязьбанк» при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк».
RIA56.ru

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