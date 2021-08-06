На Кубе устанавливают телескоп из России

По словам замдиректора института, в течение последних двух лет Куба усилила научное сотрудничество с несколькими подразделениями Российской академии наук, в частности в сфере обновления технологий наблюдения и мониторинга солнечной активности, а также в области наблюдения за небесными объектами, находящимися на разном удалении от Земли.