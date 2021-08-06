Условия привлечения срочного банковского вклада «Сильная ставка»: открытие вклада возможно с 05.08.2021 в офисах ПАО «Промсвязьбанк» при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро выступил в четверг с осуждением нападения на премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса в ходе акции протеста и пожелал ему скорейшего восстановления.
Если вы готовитесь отправиться в отпуск и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
Напомним, в мае 2019 года в Томске было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении Николая Кузьмичева, известного в преступной среде как Коля Томский.
По словам замдиректора института, в течение последних двух лет Куба усилила научное сотрудничество с несколькими подразделениями Российской академии наук, в частности в сфере обновления технологий наблюдения и мониторинга солнечной активности, а также в области наблюдения за небесными объектами, находящимися на разном удалении от Земли.