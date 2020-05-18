Общество
Lenta.ruРоссийские банки предупредили о списании алиментов
Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение. Закон разработали из-за регулярных списаний по долгам средств, которые не подлежат списанию.
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с чего всё началось
Российские банки сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета россиян алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов, следует из писем Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минюста и Центробанка (есть у РБК).РБК01:00
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