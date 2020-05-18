Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки предупредили о списании алиментов

Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение. Закон разработали из-за регулярных списаний по долгам средств, которые не подлежат списанию.
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с чего всё началось

Банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам

Российские банки сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета россиян алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов, следует из писем Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минюста и Центробанка (есть у РБК).
РБК01:00

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Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов по долгам

Российская газета04:10

Банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам

РБК01:00

РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам

Коммерсантъ02:28

Банки предупредили об угрозе случайных взысканий с алиментов

Ведомости02:15

Российские банки предупредили о списании алиментов

Lenta.ru01:58

Банки предупредили власти об угрозе списания алиментов по долгам

Говорит Москва01:48

Банки предупредили об угрозе списания алиментов за долги

РИА Новости03:14
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Общество

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Общество

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Телеканал Санкт-Петербург 03:47
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Общество

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Общество

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 16 мая в 07:13
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В Ростовской области проверят выплаты стимулирующих надбавок медицинским работникам.
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За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще пять человек.
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Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
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Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
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Изменение климата может привести к истощению бореальных болот

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В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих

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Музыка

Определено место проведения Евровидения в 2021 году

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В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине

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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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