Российские банки сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета россиян алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов, следует из писем Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минюста и Центробанка (есть у РБК).

с чего всё началось

Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение. Закон разработали из-за регулярных списаний по долгам средств, которые не подлежат списанию.

Культура Илон Маск призвал фолловеров «принять красную таблетку» Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам "принять красную таблетку", что является отсылкой к фильму "Матрица".

Здоровье Врач-хирург рязанской больницы уволился из-за ситуации с коронавирусом Хирург Шацкой межрайонной больницы Александр Ляпин принял решение «прекратить рабочую деятельность и уйти из профессии» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Рязанской области. 8

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 206

Общество В Польше назвали предварительную дату открытия границ Новый Калининград, архив Вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич назвала вероятную дату открытия границ.

Фигурное катание Загитова похвасталась подарками на 18-летие Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.

Общество Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции. 23

Общество Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. 1,1K

Здоровье Прокуратура проверит выплаты стимулирующих надбавок донским медикам В Ростовской области проверят выплаты стимулирующих надбавок медицинским работникам.

Здоровье Комздрав Петербурга подтвердил смерть еще пяти людей от коронавируса За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще пять человек.

Авто АвтоВАЗ планирует выпустить новую модель Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 21

Общество Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. 1

Наука Изменение климата может привести к истощению бореальных болот С уменьшением влажности воздуха болота будут терять влагу намного быстрее, чем леса, что может привести к увеличению числа пожаров и количества выбросов в атмосферу парниковых газов. 1

Политика В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл 13 мая с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также для встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.