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Известия
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против "зарплатного рабства"В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
Подробнее о событии
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
Коммерсантъ

Зарплаты тестируют СБП

Коммерсантъвчера в 15:53
Octagon.Media

В России начали выплачивать зарплату по номеру телефона

Octagon.Mediaвчера в 16:59
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

РБКвчера в 16:13
Дождь

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Дождь17:25
Финансовая газета

СМИ: в РФ заработает сервис против «зарплатного рабства»

Финансовая газетавчера в 15:16

Мантуров: На максимум по выпуску вакцины от COVID РФ выйдет с февраля

ТАСС Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Известиям" заявил, что компании РФ в октябре произведут порядка 500 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции, а на максимальный объем выпуска выйдут с февраля следующего года.
РЕН ТВ18:03
1

С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград

Американцы прорабатывают нападение на Калининград Военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер полагает, что для успешного прорыва системы ПВО Калининграда США необходимо больше стратегических бомбардировщиков.
Экономика сегоднявчера в 05:23
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В Великобритании через 10 лет могут запретить продажу машин на бензине

По информации издания, изначально введение запрета на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, планировалось ввести в соответствии с планами перехода к чистой энергетике с 2040 года.
Страна Советов on-lineвчера в 11:27
16

Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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NASA утвердило обновленный план лунной программы Artemis

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы Artemis (" Артемида"), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.
Известия19:53
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