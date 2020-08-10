Российские банки протестируют новый способ списания средств
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Москва, 10 августа 2020, 09:49 — REGNUM В России банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором денежные средства будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя.В источнике
С чего всё началось
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
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