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REGNUM
REGNUM

Российские банки протестируют новый способ списания средств

Москва, 10 августа 2020, 09:49 — REGNUM В России банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором денежные средства будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
REGNUM

Российские банки протестируют новый способ списания средств

REGNUM02:49
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00
Газета.Ru

Банки протестируют новый способ списания средств

Газета.Ru02:32
Piter.tv

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Piter.tv02:08
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАСС02:40

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
98

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
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В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист «Медузы» Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК02:47

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.
Коммерсантъвчера в 03:22
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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