Экономика

РБКРБКРоссийские банки резко ограничили выдачи кредиток

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт (минус 16,8% к январю прошлого года).
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Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
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