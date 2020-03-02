Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).

с чего всё началось

В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс". Как стало известно, в январе банки выдали 540 тысяч таких карт.

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