Экономика
Газета.RuВ России резко сократили выдачу кредитных карт
В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс". Как стало известно, в январе банки выдали 540 тысяч таких карт.
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с чего всё началось
Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).РБК16:01
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