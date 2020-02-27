Экономика
РБКРоссийские банки резко ограничили выдачи кредиток
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт (минус 16,8% к январю прошлого года).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В январе выдача потребительских кредитов сократилась до 1,27 млн штук, что на 13,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные НБКИ — входящее в тройку крупнейших бюро кредитных историй, не имеющее, однако, доступа к данным Сбербанка.Forbes27 февраля в 02:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Число выданных в январе потребительских кредитов упало до минимума за три года
Forbes27 февраля в 02:54
В Пермском крае отмечено снижение количества выданных потребкредитов
РБК Пермский край26 февраля в 22:32
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:57, Ашберн
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
В Италии резко возросло число заболевших коронавирусом
Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло с 650 до 821, сообщили 28 февраля в службе гражданской обороны страны.
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в лидеры чемпионата Испании
В центральном матче 26-го тура испанского первенства мадридский "Реал" в "эль-класико" обыграл на своем поле "Барселону" - 2:0. Отличились Винисиус Жуниор и Мариано Диас.
Общество
Путин подписал закон о бесплатном горячем питании школьников
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием.
Общество
В Чехии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом
Первые три случая заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в Чехии. С таким заявлением выступил глава минздрава страны Адам Войтех.
Шоу-бизнес
Сын Максима Виторгана ушел в армию
Культура
Мадонна упала на концерте в Париже и расплакалась
Во время концерта Мадонна упала. По словам зрителей, инцидент произошёл в конце песни Vogue - певица села мимо стула и упала на пол.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Происшествия
В Турции освободили главреда Sputnik
Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного в Стамбуле, освободили, заявила РИА Новости его жена.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили шесть турецких беспилотников
Система противовоздушной обороны в Сирии уничтожила шесть турецких беспилотников, об этом 1 марта сообщает источник в министерстве обороны страны.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Армия и оружие
Российские военные выполнят наблюдательный полёт над Германией
Футбол
Геннадий Орлов: «Малком мне понравился. А вот Ерохину, Сутормину нужно брать пример с Бакаева»
Сергей Семак выпустил в атаку Дриусси и Ерохина.
Общество
Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды
Экономика
Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Общество
Парк развлечений «Остров мечты» открылся для посетителей
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Политика
Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Происшествия
Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Футбол
Матч «Сампдория» – «Верона» перенесен из-за коронавируса
Матч 26-го тура Серии A «Сампдория» – «Верона» перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии.
Политика