с чего всё началось

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт (минус 16,8% к январю прошлого года).

Общество В Италии резко возросло число заболевших коронавирусом Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло с 650 до 821, сообщили 28 февраля в службе гражданской обороны страны.

Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Общество В Чехии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом Первые три случая заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в Чехии. С таким заявлением выступил глава минздрава страны Адам Войтех.

Культура Мадонна упала на концерте в Париже и расплакалась Во время концерта Мадонна упала. По словам зрителей, инцидент произошёл в конце песни Vogue - певица села мимо стула и упала на пол.

Происшествия В Турции освободили главреда Sputnik Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного в Стамбуле, освободили, заявила РИА Новости его жена.

Музыка Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.

Армия и оружие Сирийские ПВО сбили шесть турецких беспилотников Система противовоздушной обороны в Сирии уничтожила шесть турецких беспилотников, об этом 1 марта сообщает источник в министерстве обороны страны.