Экономика

РБКРБКРоссийские банки резко ограничили выдачи кредиток

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт (минус 16,8% к январю прошлого года).
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с чего всё началось
В январе выдача потребительских кредитов сократилась до 1,27 млн штук, что на 13,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет
 «Коммерсантъ» со ссылкой на данные НБКИ — входящее в тройку крупнейших бюро кредитных историй, не имеющее, однако, доступа к данным Сбербанка.
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