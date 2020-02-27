Экономика
РБКРоссийские банки резко ограничили выдачи кредиток
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт (минус 16,8% к январю прошлого года).
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В Пермском крае отмечено снижение количества выданных потребкредитов
РБК Пермский край26 февраля в 22:32
Петербуржцы и жители Ленобласти разлюбили короткие микрокредиты
Московский Комсомолец27 февраля в 03:04
Число выданных в январе потребительских кредитов упало до минимума за три года
Forbes27 февраля в 02:54
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Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
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Таблицу лидеров американского проката этой недели возглавила премьера - фантастический триллер от Ли Уоннелла "Человек-невидимка".
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Наше издание задало этот вопрос врачам, непосредственно участвующим в этой битве, экономистам, ученым, экспертам и муниципалитетам: единогласный ответ — нет, мы не готовы, потому что система, перед тем как раздался сигнал тревоги о коронавирусе, уже работала на 150% своего потенциала, особенно в государственных клиниках Ломбардии и Венето.
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Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
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Natus Vincere сыграют с G2 Esports в финале IEM Katowice 2020
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«Реал» назван фаворитом матча против «Барселоны»
Букмекеры представили котировки на центральный матч 26-го тура РПЛ, в котором «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Барселоной».
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Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века
Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
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«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
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Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
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Популярного блогера-гея избили в Москве
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400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров
Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.
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