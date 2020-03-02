Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).

с чего всё началось

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам более чем на 20%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.

Политика Ярош дал советы Зеленскому о развитии отношений с Россией Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о развитии отношений с российской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Общество В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Общество Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

Политика В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Здоровье Пензенский министр здравоохранения предложил шить маски самостоятельно Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин считает возможным жителям самостоятельно шить медицинские маски для защиты от коронавируса COVID-19.

Политика Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».