Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссийские банки резко ограничили выдачу кредитных карт

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам более чем на 20%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.
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с чего всё началось

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
РБКвчера в 16:01

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Эксперт оценил ситуацию с выдачей кредитных карт российскими банками

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Lenta.ruвчера в 17:26

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

РБКвчера в 16:01
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Ярош дал советы Зеленскому о развитии отношений с Россией

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о развитии отношений с российской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
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В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

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Российская газета 10:26
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Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба

Российская военная полиция введена в город Серакиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб.
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У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
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Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
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Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
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Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе

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Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 11:42
Армия и оружие

Турция заявила о проведении в Идлибе операции «Весенний щит»

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Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
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Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
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Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Общество

«Газпром нефть» показала развитие Охтинского мыса в Петербурге

АБН 02:59
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Происшествия

В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
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Здоровье

Пензенский министр здравоохранения предложил шить маски самостоятельно

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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Политика

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
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Кино

В Москве объявлены номинанты на премию «Ника»

Картины "Француз" Андрея Смирнова, "Грех" Андрея Кончаловского, и "Дылда" Кантемира Балагова будут претендовать на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника", сообщили организаторы премии.
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Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 28 февраля в 11:01
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Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 состоится в Казани.
Lenta.ru 08:49
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