Экономика

RT на русскомRT на русскомБанки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». В количественном выражении число выданных карт за первый месяц нового года упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), передаёт РБК.
Читать в источнике
Комментировать574
с чего всё началось

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт

Эхо Москвывчера в 19:04

Банки осторожнее стали выдавать кредитки россиянам. И дело не только в больших долгах

Телеканал 360°04:54

Банки стали реже выдавать россиянам кредитные карты

РИА Новостивчера в 21:46

Российские банки в январе сократили выдачу кредиток на 20%

Коммерсантъвчера в 20:50

Эксперт оценил ситуацию с выдачей кредитных карт российскими банками

RT на русском07:54

Россиянам стали реже выдавать кредитки

Lenta.ruвчера в 17:26

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

РБКвчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 09:39, Ашберн
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Политика

Эрдоган рассчитывает на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Ранее администрация турецкого президента подтвердила поездку Эрдогана в Москву.
46ТВ 05:33
Игры

Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру

Игромания.ру вчера в 01:53
Общество

В Петербурге начались испытания подлодки «Волхов»

Швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" начались в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "Адмиралтейских верфей" - предприятия, на котором строится подлодка.
РИА Новости 08:14
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру вчера в 02:17
Энергетика

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
ТАСС 08:20
Общество

Власти озвучили минимальную стоимость горячего обеда для школьников

В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рубля стоимость одного горячего обеда, — цитирует РИА Новости замминистра.
Вечерняя Москва 05:25
Общество

Учительницу в Башкирии уволили за оскорбление школьницы

Известия 08:06
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Происшествия

В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым

RT на русском 07:57
Культура

Мадонна упала со стула во время выступления

Во время своего концерта в Париже певица Мадонна упала со стула, на котором исполняла танцевальный номер.
Культуромания 08:42
Спорт

«Воители Нью-Йорка» для The Division 2 уже вышли на РС

Ubisoft после завершения трёхчасовой профилактики серверов выпустила расширение «Воители Нью-Йорка» для The Division 2 на РС, однако релиз на консолях состоится лишь в полночь.
Игромания.ру 07:41
Политика

В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
РИА Новости 06:42
Политика

Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
РИА Новости 07:36
Происшествия

Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» отказались возбуждать дело

Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота".
Накануне.Ru 07:15
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Армия и оружие

Турецкая армия нанесла удар по военному аэродрому в Алеппо

Министерство обороны Турции сообщило сегодня, 1 марта, о нанесении удара по военному аэродрому сирийских правительственных войск в районе Нейраб провинции Алеппо.
Евразия Daily вчера в 10:22
Происшествия

В Приморье водитель вытолкал из автобуса 94-летнего ветерана войны

Пожилой человек предъявил водителю удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, но тот порвал документ и вытолкнул его из автобуса.
REGNUM вчера в 22:12
Биатлон

МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова

1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 09:26
Политика

Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Lenta.ru 09:11
Происшествия

СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Российская газета 06:40
Общество

В Воронеже тысячи водителей получат штрафы за неоплаченную парковку

Тысячи водителей получат штрафы за неоплату пользования платной парковкой — закон, который позволит административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 2 марта.
REGNUM 07:05
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью

Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Вокруг ТВ 04:44
Футбол

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года

РБК 09:12
Общество

В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы

В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
RT на русском вчера в 17:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное