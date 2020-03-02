Экономика
RT на русскомБанки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». В количественном выражении число выданных карт за первый месяц нового года упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), передаёт РБК.
Читать в источнике
Оценить523
с чего всё началось
Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).РБКвчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 09:39, Ашберн
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Политика
Эрдоган рассчитывает на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Ранее администрация турецкого президента подтвердила поездку Эрдогана в Москву.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Общество
В Петербурге начались испытания подлодки «Волхов»
Швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" начались в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "Адмиралтейских верфей" - предприятия, на котором строится подлодка.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
Общество
Власти озвучили минимальную стоимость горячего обеда для школьников
В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рубля стоимость одного горячего обеда, — цитирует РИА Новости замминистра.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Происшествия
В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым
Культура
Мадонна упала со стула во время выступления
Во время своего концерта в Париже певица Мадонна упала со стула, на котором исполняла танцевальный номер.
Спорт
«Воители Нью-Йорка» для The Division 2 уже вышли на РС
Ubisoft после завершения трёхчасовой профилактики серверов выпустила расширение «Воители Нью-Йорка» для The Division 2 на РС, однако релиз на консолях состоится лишь в полночь.
Политика
В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
Политика
Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Происшествия
Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» отказались возбуждать дело
Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота".
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Турецкая армия нанесла удар по военному аэродрому в Алеппо
Министерство обороны Турции сообщило сегодня, 1 марта, о нанесении удара по военному аэродрому сирийских правительственных войск в районе Нейраб провинции Алеппо.
Происшествия
В Приморье водитель вытолкал из автобуса 94-летнего ветерана войны
Пожилой человек предъявил водителю удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, но тот порвал документ и вытолкнул его из автобуса.
Биатлон
МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова
1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
Политика
Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Общество
В Воронеже тысячи водителей получат штрафы за неоплаченную парковку
Тысячи водителей получат штрафы за неоплату пользования платной парковкой — закон, который позволит административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 2 марта.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью
Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Общество
В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы
В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.