Экономика
Lenta.ruРоссийские банки резко разбогатели
Российские банки за первые девять месяцев 2019 года увеличили совокупную прибыль на 36 процентов, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном Российской академией народного хозяйства и госслужбы и Институтом Гайдара (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
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Общество
Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время
Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
Здоровье
Омский депутат Шаповалов хотел бы вернуть Андрея Стороженко в медицину
Главный врач БУЗОО «КМСЧ № 9» и депутат омского Заксобрания Юрий Шаповалов считает, что после освобождения от должности министра омского здравоохранения Андрея Стороженко в медицинской области все стало спокойнее, — пишет «В Омске».
Общество
Волож прокомментировал сравнения «Яндекса» с Google
В работе и структуре «Яндекса» и Google существует множество различий, заявил в ходе форума «Россия Зовёт» генеральный директор российской интернет-компании Аркадий Волож.
Экономика
Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию
Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Хоккей
Заварухин: у «Сибири» пошёл какой-то нехороший ком
Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итоги домашней игры с казанским "Ак Барсом" (1:4).
Теннис
Надаль вывел Испанию в плей-офф Кубка Дэвиса
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно победил в матче Кубка Дэвиса Борны Гойо из команды Хорватии.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
Экономика
В России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года
Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист РСФСР Михаил Сергеевич Боярский, актер театра, кино, певец, заявил, что намерен покинуть сцену, поскольку не собирается "изображать молодого дурачка".
Баскетбол
ЦСКА уступил «Басконии» в Евролиге
В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги испанская "Баскония" принимала московский ЦСКА.
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Армия и оружие
МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии
Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Футбол
Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за национальную команду со сборной Грузии.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Политика
МИД России ответил на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет о том, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления, касающиеся территориальных претензий Эстонии к России.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.