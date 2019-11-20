Российские банки за первые девять месяцев 2019 года увеличили совокупную прибыль на 36 процентов, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном Российской академией народного хозяйства и госслужбы и Институтом Гайдара (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».

Здоровье Омский депутат Шаповалов хотел бы вернуть Андрея Стороженко в медицину Главный врач БУЗОО «КМСЧ № 9» и депутат омского Заксобрания Юрий Шаповалов считает, что после освобождения от должности министра омского здравоохранения Андрея Стороженко в медицинской области все стало спокойнее, — пишет «В Омске».

Общество Волож прокомментировал сравнения «Яндекса» с Google В работе и структуре «Яндекса» и Google существует множество различий, заявил в ходе форума «Россия Зовёт» генеральный директор российской интернет-компании Аркадий Волож.

Экономика Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.

Теннис Надаль вывел Испанию в плей-офф Кубка Дэвиса Первая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно победил в матче Кубка Дэвиса Борны Гойо из команды Хорватии.

Политика США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.

Экономика В России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.

Футбол Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020 Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Общество Роструд объяснил правила продления новогодних каникул В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.