Российские банки за первые девять месяцев 2019 года увеличили совокупную прибыль на 36 процентов, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном Российской академией народного хозяйства и госслужбы и Институтом Гайдара (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Политика Зеленский осмотрел лишенные туалетов украинские корабли Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.

Хоккей Панарин и Бучневич помогли «рейнджерам» одолеть «Вашингтон» В результате "Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря двум голам Артемия Панарина и голу и пасу Павла Бучневича выиграл у "Вашингтон Кэпиталз" – 4:1. Панарин забросил две первых шайбы своей команды, вторая из которых оказалась для "рейнджеров" победной.

Политика США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2» Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Экономика Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году.

Здоровье Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией Как сообщается на сайте УЕФА, это связано с инцидентом с футболистом сборной Бельгии Дедриком Боята в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой России 16 ноября в Санкт-Петербурге (4:1).

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Транспорт Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).