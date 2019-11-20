Экономика
Lenta.ruРоссийские банки резко разбогатели
Российские банки за первые девять месяцев 2019 года увеличили совокупную прибыль на 36 процентов, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном Российской академией народного хозяйства и госслужбы и Институтом Гайдара (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 23:45, Вашингтон
Политика
Зеленский осмотрел лишенные туалетов украинские корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «рейнджерам» одолеть «Вашингтон»
В результате "Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря двум голам Артемия Панарина и голу и пасу Павла Бучневича выиграл у "Вашингтон Кэпиталз" – 4:1. Панарин забросил две первых шайбы своей команды, вторая из которых оказалась для "рейнджеров" победной.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Политика
Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден высказался за декриминализацию марихуаны.
Экономика
Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии
Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году.
Здоровье
Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти
Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
Как сообщается на сайте УЕФА, это связано с инцидентом с футболистом сборной Бельгии Дедриком Боята в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой России 16 ноября в Санкт-Петербурге (4:1).
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе
Министерство просвещения подготовило обновленный проект Федерального образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования.
Армия и оружие
Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Общество
Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан
Зарплаты граждан России растут, но реальные доходы стоят на месте, и такую ситуацию нужно менять.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Происшествия
Семьи пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска получили выплаты
14 ноября студент Амурского колледжа строительства в Благовещенске открыл в здании огонь.
Политика
Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону.