с чего всё началось

В период самоизоляции российские банки получили от властей разрешение обслуживать клиентов даже в тех случаях, когда срок действия их паспорта закончился. Данная возможность будет доступна до конца июня.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 3

Происшествия Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. 5

Общество «Союз МС-15» приземлился в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу. 147

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 7

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,1K

Общество «Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". 97

Общество ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. 1,7K

Общество Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов Тюменское высшее военно-инженерное командное училище было закрыто на карантин после обнаружения на его территории вспышки коронавируса у курсантов и преподавательского состава, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление замначальника училища Михаила Багрова. 307

Общество В Крыму выявили три новых случая коронавируса Три новых случая коронавируса выявлено в Крыму за последние сутки, общие число зараженных достигло 40, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 1

Экономика Экономика Китая упала впервые за 30 лет Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР. 115

Армия и оружие МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.

Экономика Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. 3,9K

Общество Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.

Общество Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов. 18

Происшествия Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве. 55

Общество В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору. 3

Здоровье Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.

Общество На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 500 пациентов Более 500 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 45 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 23 человека - на ИВЛ, сообщил главврач больницы Денис Проценко. 139