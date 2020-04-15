Общество
Наша версияРоссийские банки смогут обслуживать клиентов по истекшим паспортам
В период самоизоляции российские банки получили от властей разрешение обслуживать клиентов даже в тех случаях, когда срок действия их паспорта закончился. Данная возможность будет доступна до конца июня.
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с чего всё началось
ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится в сообщении регулятора.Ведомостивчера в 08:07
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Центробанк разрешил финансовым организациям обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Эхо Москвывчера в 15:32
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Здоровье
У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно
Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.
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Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в казахстанской степи в пятницу.
Известия 01:29
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
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Авто
УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня вчера в 01:10
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 11:16
Общество
В Германии готовятся частично снять ограничения в общественной жизни
Власти Германии готовятся частично снять ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Вести ФМ 15 апреля в 13:30
Общество
Глава Башкирии Хабиров пообещал массовые облавы
Уфа, 16 апреля 2020, 19:05 — REGNUM В Башкирии с 20 апреля начнутся массовые облавы на нарушителей самоизоляции, установленной указом о режиме повышенной готовности.
REGNUM вчера в 12:05
Политика
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры
Взгляд.ру вчера в 10:06
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
В Липецкой области внедряют пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья внедряют в регионе пропускную систему, чтобы снизить заражение коронавирусом.
Русская Планета 14 апреля в 17:01
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition
Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня 15 апреля в 15:20
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней
Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками
Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
Авто
У Lexus появится новый флагманский кроссовер
Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня вчера в 06:28
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 15 апреля в 12:53
Гаджеты
В Европе стартовали продажи нового смартфона Honor 20E
Компания Honor после презентации флагманской линейки смартфонов Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ запустила в европейском регионе еще один смартфон, который получил название Honor 20E.
iXBT.com 00:21
Кино
Режиссер «Бладшота» снимет научно-фантастический триллер
Kinonews.ru вчера в 09:35
Общество
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Для поддержки новых клиентов, компания «Тойота» сохранит текущие цены на автомобили Toyota и Lexus до конца мая текущего года без изменений.
Тарантас Ньюс 15 апреля в 14:08
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Общество
В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом
В США за сутки зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса, говорится в данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РЕН ТВ 01:04
Здоровье
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
Кино
Умер актер из фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Москва 24 вчера в 16:21