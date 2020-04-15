с чего всё началось

В период самоизоляции российские банки получили от властей разрешение обслуживать клиентов даже в тех случаях, когда срок действия их паспорта закончился. Данная возможность будет доступна до конца июня.

Здоровье У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции. 42

Общество «Союз МС-15» приземлился в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в казахстанской степи в пятницу.

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 770

Политика Путин отложил проведение парада Победы Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. 2,5K

Общество Глава Башкирии Хабиров пообещал массовые облавы Уфа, 16 апреля 2020, 19:05 — REGNUM В Башкирии с 20 апреля начнутся массовые облавы на нарушителей самоизоляции, установленной указом о режиме повышенной готовности. 169

Общество В Липецкой области внедряют пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья внедряют в регионе пропускную систему, чтобы снизить заражение коронавирусом. 362

Авто Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 53

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 646

Общество Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье. 28

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 3,8K

Гаджеты В Европе стартовали продажи нового смартфона Honor 20E Компания Honor после презентации флагманской линейки смартфонов Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ запустила в европейском регионе еще один смартфон, который получил название Honor 20E.

Общество Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось. 168