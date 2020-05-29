Экономика

Вести.RuВести.RuРоссийские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд

Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
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с чего всё началось

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.
РБК27 мая в 17:00

Подробнее о событии

«Они просто оптимизируют». В Рунете обсудили продажу золота банками РФ

ИА Красная Веснавчера в 07:22

Золотой запас стран мира и финансовых организаций. Инфографика

Аргументы и Факты29 мая в 17:11

Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Эхо Москвы27 мая в 21:07

Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

РИА Новости28 мая в 02:24

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Телеканал 360°27 мая в 20:48

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Коммерсантъ27 мая в 20:21

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

РБК27 мая в 17:00
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Космос

Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

РИА Новости 10:37
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Здоровье

Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы

Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
Известия 14:27
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Кино

Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»

Газета.Ru вчера в 04:58
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
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Наука

Создан универсальный полимер, который можно перерабатывать бесконечно

Австралийские ученые разработали новый вид каучукового полимера, который поможет создавать более устойчивые стройматериалы.
ИнфоСМИ 29 мая в 06:54
1
Авто

Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Наука

Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме

По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.
News.ru 10:38
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Единоборства

Магомедшарипов может провести следующий бой в UFC в августе

Вести.Ru 13:57
Энергетика

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
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Политика

Посол Ирана вызван в украинский МИД по делу о Boeing

REGNUM 16:27
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Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Российская газета вчера в 21:22
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
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Футбол

«Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги

Футболисты мюнхенской "Баварии" установили новый рекорд результативности чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Футбол

Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.
RT на русском 16:16
Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
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Игры

Mojang анонсировала первый июльский DLC для Minecraft Dungeons

HotGeo 09:03
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Общество

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Происшествия

Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:01
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Общество

ОАЭ направят два самолёта в Чечню и Дагестан с медицинским снабжением

RT на русском 17:00
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Космос

«Роскосмос» испытает две новые ракеты

«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет.
BFM.ru 06:24
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Общество

В Москве снят запрет на прогулки и занятия спортом

По Москве снова можно гулять Москвичам разрешили прогулки по графику, такой режим будет действовать две недели, с 1 по 14 июня.
Lenta.ru 17:05
Хоккей

Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Армия и оружие

На границе с Крымом пропал украинский военный

На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым 10:22
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