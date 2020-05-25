Экономика

ТАССТАССРоссийские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

Российские банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тыс. ипотечных кредитов на 184 млрд рублей, что на 33% ниже по количеству и на 39% по объему по сравнению с мартовскими показателями.
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с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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В России рухнула выдача ипотеки

Lenta.ru01:31

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБК03:57

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

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В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ruвчера в 21:26

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
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Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII

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Полиция обнаружила президента Австрии в закрытом кафе

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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
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Политика

На Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу

Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу.
Известия 11:44
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Общество

Попова заявила о продлении масочного режима на один-два месяца

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что масочный режим необходимо будет соблюдать в ближайшие пару месяцев.
РИА Новости 14:47
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Футбол

Губочан в эфире «Матч ТВ» поздравил «Зенит» с днем рождения

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан в эфире телеканала «Матч ТВ» поздравил петербургский клуб с 95-летием.
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Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в городе пока рано

В Москве еще не пришло время для открытия предприятий общественного питания, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Интерфакс 14:15
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Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

По данным Роспотребнадзора, на утро 24 мая в Ростовской области общее количество выявленных случаев заражения составило 3569 человек, число излечившихся – 1251, умерли от коронавируса 34 человека.
Город N (Ростов) 03:08
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Футбол

Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский назвал сумасшедшими цены в США.
Lenta.ru 13:52
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Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
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Происшествия

Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13
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Происшествия

В Петербург во вторник прилетят туристы из Индонезии и Киргизии

Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В Пулково во вторник должны прилететь сразу два самолета.
Gazeta.SPb 15:23
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Экономика

Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ

Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
Новостной фронт 04:30
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Общество

Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
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Общество

Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня

Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
Плюс один +1 12:13
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках

«Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе.
RT на русском 16:12
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

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Авто

У компактвэна Fiat 500L не будет преемника

Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
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Газета.Ru 09:50
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Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
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Общество

Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана

Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
Rambler News Service 07:59
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Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
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Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
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Экономика

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
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Авто

В России появится автомобильный бренд CheryExeed

Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 10:23
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Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
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Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

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