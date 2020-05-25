Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

Российские банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тыс. ипотечных кредитов на 184 млрд рублей, что на 33% ниже по количеству и на 39% по объему по сравнению с мартовскими показателями.

Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,9K

Футбол Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".

Общество Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе. 460

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 6

Футбол Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо» Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.

Футбол «Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче бундеслиги Футболисты "Лейпцига" разгромили на выезде "Майнц" в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 844

Здоровье Анонсированы испытания стволовых клеток в терапии против коронавируса Врачи готовятся приступить к первому этапу клинических испытаний применения стволовых клеток на пациентах с COVID-19.

Общество Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда. 40

Экономика В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. 91

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 74

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 166

Армия и оружие Тихоокеанский флот получит два новейших катера Два «Раптора» поступят на вооружение до конца этого года, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ.

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля — по профильной математике; 13 июля — по физике и истории; 16 июля — по химии и обществознанию; 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам. 8

Шоу-бизнес Участница «Холостяка» оценила выбор Антона Криворотова в финале Алина Чусь, участница двух сезонов шоу «Холостяк», оценила выбор главного героя проекта Антона Криворотова и рассказала корреспонденту iReactor о своих впечатлениях от шоу. 12

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии. 9

Здоровье Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 437

Общество Метеорологи прогнозируют ураганы в средней полосе России и Сибири «Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата», — указано в опубликованном сообщении.

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

Авто Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера. 330

Здоровье 15 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области 24 мая в Амурской области подтверждено 15 новых случаев коронавируса: 10 - в Благовещенске, по одному - в Шимановске, в Свободном, Магдагачинском, Благовещенском и Ромненском районах. 63