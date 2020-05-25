Экономика
ТАССРоссийские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%
Российские банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тыс. ипотечных кредитов на 184 млрд рублей, что на 33% ниже по количеству и на 39% по объему по сравнению с мартовскими показателями.
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Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известиявчера в 17:01
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Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Общество
Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр 09:52
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Футбол
Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»
Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru 15:56
Футбол
«Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче бундеслиги
Футболисты "Лейпцига" разгромили на выезде "Майнц" в матче 27-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 11:39
Происшествия
Суд арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Российская газета 12:38
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Civilization VI – не первая бесплатная игра в магазине Epic Games.
Evo-rus.com 23 мая в 11:23
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Здоровье
Анонсированы испытания стволовых клеток в терапии против коронавируса
Врачи готовятся приступить к первому этапу клинических испытаний применения стволовых клеток на пациентах с COVID-19.
Известия 17:30
Общество
В Москве не заработали в срок ни один из пяти временных госпиталей для инфицированных коронавирусом
Строительство временных госпиталей, по подсчетам «Открытых медиа», могли обойтись московскому бюджету в миллиарды рублей.
Эхо Москвы 19:08
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
Rambler News Service 07:59
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru 18:54
Экономика
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
РИА Новости 10:09
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит два новейших катера
Два «Раптора» поступят на вооружение до конца этого года, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ.
Известия 14:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля — по профильной математике; 13 июля — по физике и истории; 16 июля — по химии и обществознанию; 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
РБК 14:17
Шоу-бизнес
Участница «Холостяка» оценила выбор Антона Криворотова в финале
Алина Чусь, участница двух сезонов шоу «Холостяк», оценила выбор главного героя проекта Антона Криворотова и рассказала корреспонденту iReactor о своих впечатлениях от шоу.
iReactor 10:28
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Общество
Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.
Известия 16:55
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые Ведомости 04:51
Общество
Метеорологи прогнозируют ураганы в средней полосе России и Сибири
«Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата», — указано в опубликованном сообщении.
REGNUM 16:50
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 15:21
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Здоровье
15 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
24 мая в Амурской области подтверждено 15 новых случаев коронавируса: 10 - в Благовещенске, по одному - в Шимановске, в Свободном, Магдагачинском, Благовещенском и Ромненском районах.
Телепорт вчера в 02:39
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09