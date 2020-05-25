Экономика

ТАССТАССРоссийские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

Российские банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тыс. ипотечных кредитов на 184 млрд рублей, что на 33% ниже по количеству и на 39% по объему по сравнению с мартовскими показателями.
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Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

ТАСС06:11

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБК03:57

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01

В России рухнула выдача ипотеки

Lenta.ru01:31

В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ruвчера в 21:26

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новости03:39
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
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Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Общество

Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр 09:52
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
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Футбол

Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»

Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru 15:56
Футбол

«Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче бундеслиги

Футболисты "Лейпцига" разгромили на выезде "Майнц" в матче 27-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 11:39
Происшествия

Суд арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»

Российская газета 12:38
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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Игры

Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

Civilization VI – не первая бесплатная игра в магазине Epic Games.
Evo-rus.com 23 мая в 11:23
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
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Здоровье

Анонсированы испытания стволовых клеток в терапии против коронавируса

Врачи готовятся приступить к первому этапу клинических испытаний применения стволовых клеток на пациентах с COVID-19.
Известия 17:30
Общество

В Москве не заработали в срок ни один из пяти временных госпиталей для инфицированных коронавирусом

Строительство временных госпиталей, по подсчетам «Открытых медиа», могли обойтись московскому бюджету в миллиарды рублей.
Эхо Москвы 19:08
Общество

Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана

Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
Rambler News Service 07:59
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Кино

Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем

Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru 18:54
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Экономика

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
РИА Новости 10:09
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Баскетбол

Глава баскетбольной Евролиги предложил завершить сезон

МК-Спорт 06:23
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Армия и оружие

Тихоокеанский флот получит два новейших катера

Два «Раптора» поступят на вооружение до конца этого года, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ.
Известия 14:00
Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
10
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля — по профильной математике; 13 июля — по физике и истории; 16 июля — по химии и обществознанию; 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
РБК 14:17
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Шоу-бизнес

Участница «Холостяка» оценила выбор Антона Криворотова в финале

Алина Чусь, участница двух сезонов шоу «Холостяк», оценила выбор главного героя проекта Антона Криворотова и рассказала корреспонденту iReactor о своих впечатлениях от шоу.
iReactor 10:28
12
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
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Общество

Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.
Известия 16:55
2
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые Ведомости 04:51
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Общество

Метеорологи прогнозируют ураганы в средней полосе России и Сибири

«Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата», — указано в опубликованном сообщении.
REGNUM 16:50
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 15:21
Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
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Здоровье

15 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

24 мая в Амурской области подтверждено 15 новых случаев коронавируса: 10 - в Благовещенске, по одному - в Шимановске, в Свободном, Магдагачинском, Благовещенском и Ромненском районах.
Телепорт вчера в 02:39
63
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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