Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.

с чего всё началось

В 5 из 10 крупнейших российских банков снизились ставки вкладов в рублях. Как говорят эксперты, так финансовые учреждения готовятся к очередному снижению ключевой ставки ЦБ. С 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1 - 0,25 процентного пункта.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Здоровье РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса Россия на безвозмездной основе передала странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, которые были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, сообщается на сайте службы.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Политика Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.

Происшествия В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.

Космос IPhone прошел «космический» тест на прочность Руководитель корпорации SpinLaunch, которая готовит "кинетические" отправки грузов в космическое пространство, провел испытание собственного iPhone, раскрутив его посредством специальных агрегатов для эмуляции огромных искусственных нагрузок.

Политика Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

Здоровье Во многих московских аптеках закончились медицинские маски В аптеках Забайкалья, где был выявлен один из случаев заболевания коронавирусом нового типа, раскупили трехгодичный запас масок, передает агентство «Интерфакс».

Гаджеты Представлен конкурент Snapdragon 710 В качестве графического процессора выступает Mali-G52 MC2 с частотой 950 МГц, в плане производительности однокристальная система Helio G80 будет близка к Snapdragon 710.

Общество Проблемы Алтайского края изучит специальная рабочая группа Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая будет изучать проблемы регионов с наибольшей убылью населения.