Экономика
ТАССРоссийские банки снизили выдачу кредитных карт на 30%
В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировали в Нижегородской (- 38 %), Оренбургской (- 35, 8 %) и Кемеровской (- 35, 5 %) областях.
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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
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Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора
Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
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В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
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В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Общество
Курить на кухнях коммуналок могут запретить
В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир.
Авто
Kia открыла новый завод в Индии
«Работая на полную мощность, новый завод позволяет нам удовлетворять потребности растущего индийского рынка автомобилей, а также производить на экспорт в важные для нас регионы во всем мире такие модели, как Seltos,» – заявил президент и генеральный директор Kia Motors Пак Хан Ву.
Общество
В МГУ в три раза повысили студентам декабрьскую стипендию
"Ректор установил на декабрь 2019 года увеличенный размер стипендий в МГУ с целью поощрить успешно обучающихся студентов", - сообщили в пресс-службе МГУ.
Политика
Госдеп США отреагировал на резолюцию Сената по Геноциду армян
Санкции и резолюция по Геноциду армян: точный удар Сената США под дых Турции сработал >> Напомним, принятая Сенатом США резолюция устанавливает: отказ от политики отрицания Геноцида армян в Османской империи 1915г.; официальное признание Геноцида армян правительством США и поминовение памяти жертв Геноцида; информирование о Геноциде армян с целью предотвращения подобных преступлений в будущем.
Происшествия
Совершенное АТОшником убийство трехлетнего ребенка пытаются переложить на россиянина
В начале месяца Киев потрясло резонансное убийство трехлетнего сына депутата облсовета Вячеслава Соболева.
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Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Шоу-бизнес
Волочкова едва не погибла во время шоу
Анастасия Волочкова рассказала, как чуть не погибла на одном из недавних своих выступлений.
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США боятся нападать на Россию
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Происшествия
Депутат из Ленобласти задержана по делу о хищении средств Газпрома
Глава крупной строительной компании Ленинградской области, депутат Законодательного собрания региона Елена Маханек («Единая Россия») задержана сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании ПАО «Газпром».
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Происшествия
Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость
Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Политика
Украина отменит особый статус Севастополя
Украинские власти отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции республики.
Происшествия
В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей
Лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Происшествия
В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских
Общество
Twitch и «Матч ТВ» удалили пиратский контент после претензий Rambler
Роскомнадзор сообщил, что стриминговый сервис Twitch, принадлежащий компании Amazon, а также телеканал "Матч ТВ" сами удалили пиратский контент, блокировки которого добивается Rambler.
Наука
Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Интернациональный коллектив археологов и почвоведов доказал, что древние полинезийцы воздвигали на о. Пасхи каменных истуканов для сохранения плодородия земли, сообщает сайт Phys.org.
Интернет
Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах
Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.