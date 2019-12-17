Экономика

ТАССТАССРоссийские банки снизили выдачу кредитных карт на 30%

В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировали в Нижегородской (- 38 %), Оренбургской (- 35, 8 %) и Кемеровской (- 35, 5 %) областях.
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В России резко сократилось число новых выданных кредиток

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News.ru03:59

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ТАСС03:44
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Политика

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Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
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«Работая на полную мощность, новый завод позволяет нам удовлетворять потребности растущего индийского рынка автомобилей, а также производить на экспорт в важные для нас регионы во всем мире такие модели, как Seltos,» – заявил президент и генеральный директор Kia Motors Пак Хан Ву.
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"Ректор установил на декабрь 2019 года увеличенный размер стипендий в МГУ с целью поощрить успешно обучающихся студентов", - сообщили в пресс-службе МГУ.
ТАСС вчера в 14:35
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Госдеп США отреагировал на резолюцию Сената по Геноциду армян

Санкции и резолюция по Геноциду армян: точный удар Сената США под дых Турции сработал >> Напомним, принятая Сенатом США резолюция устанавливает: отказ от политики отрицания Геноцида армян в Османской империи 1915г.; официальное признание Геноцида армян правительством США и поминовение памяти жертв Геноцида; информирование о Геноциде армян с целью предотвращения подобных преступлений в будущем.
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Совершенное АТОшником убийство трехлетнего ребенка пытаются переложить на россиянина

В начале месяца Киев потрясло резонансное убийство трехлетнего сына депутата облсовета Вячеслава Соболева.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
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Анастасия Волочкова рассказала, как чуть не погибла на одном из недавних своих выступлений.
Московский Комсомолец 04:23
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Китайские СМИ объяснили, почему США боятся нападать на Россию

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Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Происшествия

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Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
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Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
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Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
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В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

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В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
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Украина отменит особый статус Севастополя

Украинские власти отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции республики.
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В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей

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Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах

Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.
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Как работают Яндекс.Новости?
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