В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировали в Нижегородской (- 38 %), Оренбургской (- 35, 8 %) и Кемеровской (- 35, 5 %) областях.

Политика В ДНР заявили о продолжении Зеленским политики Порошенко в Донбассе Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко относительно конфликта в Донбассе.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Политика Зеленский прилетел в Азербайджан Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с официальным визитом.

Политика Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Экономика Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.

Общество Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.

Происшествия Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Общество Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.