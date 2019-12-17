Экономика

ТАССТАССРоссийские банки снизили выдачу кредитных карт на 30%

В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировали в Нижегородской (- 38 %), Оренбургской (- 35, 8 %) и Кемеровской (- 35, 5 %) областях.
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Российские банки на 30% сократили выдачу кредитных карт

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 08:21, Ашберн
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Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
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