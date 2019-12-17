Экономика
ТАССРоссийские банки снизили выдачу кредитных карт на 30%
В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировали в Нижегородской (- 38 %), Оренбургской (- 35, 8 %) и Кемеровской (- 35, 5 %) областях.
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