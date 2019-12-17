Экономика
ТАССРоссийские банки снизили выдачу кредитных карт на 30%
В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировали в Нижегородской (- 38 %), Оренбургской (- 35, 8 %) и Кемеровской (- 35, 5 %) областях.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Футбол
Сергей Прядкин: В «Тамбове» не выполняется обещанная дорожная карта
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что «Тамбов» из-за определенных проблем не выполняет «обещанную дорожную карту».
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Общество
Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления
С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
Общество
Россиян ждут восемь коротких рабочих недель в 2020 году
В Роструде напомнили, что в 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Армия и оружие
Шаттл мог сбросить ядерную бомбу на Москву
Хоккей
Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Общество
ВЭФ: Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 81-е место в мире в рейтинге гендерного равенства, составленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Происшествия
Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье
Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Космос
Россия и Япония планируют совместную разработку лунного робота
Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
5 декабря Бех заявил, что полиция рассматривает две причины пожара в колледже: аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Политика
Зеленский вообразил, что может определять статус Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский высказал очередную «светлую» мысль. Он предлагает лишить Севастополь особого правового статуса.
Экономика
Медведев поручил решить проблему с жильем для детей-сирот
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать шестилетнюю программу для решения проблемы с жильем для детей-сирот.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что у лидеров РФ и Турции пока нет конкретных планов по поводу встречи.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Экономика
ЛГЭК загоняет в финансовую яму муниципальные предприятия Липецка
Основными должниками предприятия на 1 ноября 2019 года являются АО «ЛГЭК» — 108 миллионов рублей и муниципальный «Банно-праченый комбинат» по договору цессии — 17 миллионов рублей.
Общество
Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру
По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.