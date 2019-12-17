Экономика

ТАССТАССРоссийские банки снизили выдачу кредитных карт на 30%

В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировали в Нижегородской (- 38 %), Оренбургской (- 35, 8 %) и Кемеровской (- 35, 5 %) областях.
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Российские банки на 30% сократили выдачу кредитных карт

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В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
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Шаттл мог сбросить ядерную бомбу на Москву

ГЛАС.RU вчера в 14:56
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Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов

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В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

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ВЭФ: Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 81-е место в мире в рейтинге гендерного равенства, составленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Газета.Ru 08:49
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Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье

Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.
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РИА Новости вчера в 17:12
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Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже

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Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
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Зеленский вообразил, что может определять статус Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский высказал очередную «светлую» мысль. Он предлагает лишить Севастополь особого правового статуса.
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Медведев поручил решить проблему с жильем для детей-сирот

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать шестилетнюю программу для решения проблемы с жильем для детей-сирот.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

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Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что у лидеров РФ и Турции пока нет конкретных планов по поводу встречи.
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ЛГЭК загоняет в финансовую яму муниципальные предприятия Липецка

Основными должниками предприятия на 1 ноября 2019 года являются АО «ЛГЭК» — 108 миллионов рублей и муниципальный «Банно-праченый комбинат» по договору цессии — 17 миллионов рублей.
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Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру

По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
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