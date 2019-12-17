Экономика
ТАССРоссийские банки снизили выдачу кредитных карт на 30%
В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировали в Нижегородской (- 38 %), Оренбургской (- 35, 8 %) и Кемеровской (- 35, 5 %) областях.
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Авто
Hyundai продемонстрировала новый доступный седан Aura
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Астаксантин предотвращает окислительный стресс
Выяснилось, что это вещество повышает устойчивость митохондрий сердца крысы к кальций-зависимому окислительному стрессу.
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В Лиге чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити»
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Вдруг купол над метеоритом начал самопроизвольно подниматься.
Политика
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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
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В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады
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Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Происшествия
Депутат из Ленобласти задержана по делу о мошенничестве
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С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Общество
В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе
В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Общество
Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с личными данными около миллиона россиян
Роскомнадзор обнаружил сайт с доменом во Франции, который хранит персональные данные жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»
Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация пушки «Малка», одной из самых мощных самоходных пушек в мире, завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Игры
В GOG бесплатно раздают Postal и Postal 2
На прошлой неделе в GOG началась новогодняя распродажа и стартовала раздача Wasteland 2. Как выяснилось, это был не единственный заготовленный CDPR новогодний подарок для геймеров: теперь в магазине раздают Postal и Postal 2.
Политика
Россия выделит почти $17 млн на восстановление Сирии
Россия выделит около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Политика
Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук отмечает день рождения
Сегодня, 17 декабря, свой день рождения отмечает Светлана Бондарчук. Трудно поверить, но ей исполняется уже 51 год.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Футбол
Защитник «Локомотива» Рыбус успешно перенес операцию
Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Мацей Рыбус сообщил о том, что успешно перенес операцию.
Здоровье
Метформин от диабета вызывает опухоли и может провоцировать рак
Популярное в западных странах лекарство от сахарного диабета метформин может вызывать образование опухолей и способствовать развитию рака.
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Уголовное дело возбудили против главы фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения.