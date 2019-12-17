Экономика
ТАССРоссийские банки снизили выдачу кредитных карт на 30%
В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировали в Нижегородской (- 38 %), Оренбургской (- 35, 8 %) и Кемеровской (- 35, 5 %) областях.
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Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Экс-мэра Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению во взятке
Следователи задержали экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Отец Зеленского предсказал сыну проблемы с Коломойским
Отец президента Украины Александр Зеленский в интервью изданию «Страна.ua» предположил, что у его сына вскоре возникнут проблемы с Игорем Коломойским.
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части
Уголовное дело возбудили из-за дедовщины в воинской части в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Политика
«Батькивщина» блокирует президиум Верховной рады
Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум в зале Верховной рады Украины.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Экономика
ЦБ назвал меры для ограничения закредитованности в ипотеке
Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Политика
Россия выделит около $17 млн на восстановление Сирии
Дмитрий Медведев одобрил расходы на 2019 год. Россия в 2019 году выделит около $17 млн структурам ООН на восстановление Сирии.
Происшествия
В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве
По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Кино
В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»
Премьера ленты состоится 19 декабря, а первые официальные рецензии появятся 18 декабря.
Происшествия
Оставшийся в машине без родителей ребенок погиб в Свердловской области
В Свердловской области проводится проверка по факту гибели полуторамесячного ребенка. Он остался один в салоне автомобиля.
Авто
Автомобили Volvo станут дороже в России из-за утильсбора
Цены на новые автомобили Volvo в России с начала 2020 года вырастут на 30-110 тысяч рублей в зависимости от модели из-за увеличения утилизационного сбора на импортируемые в РФ машины, следует из сообщения компании.
Кино
Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошел фильм Кантемира Балагова «Дылда» о жизни двух женщин в постблокадном «Ленинграде».
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Политика
Косачеву вновь не выдали визу в США для участия в ГА ООН
Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Политика
В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Экономика
Лукашенко подверг критике экономические итоги работы правительства
Даже несмотря на сложность экономической ситуации, напомнил глава государства, в стране все эти годы поддерживали и развивали промышленное производство.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Культура
Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось
Кино
Тарантино засомневался, что снимет «Звездный путь»
В интервью Consequence of Sound Квентин Тарантино признался, что не знает, над каким следующим проектом будет работать, и не уверен, что им станет «Звездный путь».