Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.

с чего всё началось

Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте. Это произошло на фоне проблем с экспортом из-за пандемии коронавируса.

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

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