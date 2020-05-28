Экономика
КоммерсантъРоссийские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии
Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте. Это произошло на фоне проблем с экспортом из-за пандемии коронавируса.
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Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБКвчера в 17:00
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Общество
Для поступления в вуз потребуется электронная подпись
В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн вчера в 08:39
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News вчера в 10:51
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Экономика
В России с августа повысят накопительные пенсии
В пресс-службе ПФР заявили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены с августа на 9,13%.
Южный Федеральный 26 мая в 10:54
Общество
В Москве с 1 июня вводится «Прогулочный режим»
Как писал сайт kp.ru, Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня, но в порядке эксперимента в столице вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, с определенными ограничениями.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru вчера в 03:25
Единоборства
Стало известно время и место боя Петра Яна за титул
Саят Абдрахманов, менеджер представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, рассказал о подробностях боя своего клиента с бразильцем Жозе Алду.
Газета.Ru 00:01
Технологии
Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
Общество
Около 3 тысяч коек в Москве перепрофилируют для стандартной медпомощи
Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе.
Газета.Ru 00:33
Финансы
Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:08
Политика
В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа
В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.
Pravda.Ru 01:51
Общество
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском вчера в 16:04
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Общество
Boeing возобновила производство 737 MAX
BFM.ru 01:15
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
Здоровье
Врио главы Калужской области: курс на оптимизацию медицины закончен
Курс на оптимизацию медицины в Калужской области закончен, заявил врио губернатора области Владислав Шапша в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням работы в качестве главы области, 27 мая трансляцию вела телерадиокомпания Ника TV.
ИА Красная Весна вчера в 16:43
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Авто
В июне продажи автомобилей могут упасть в России максимум на 50%
По прогнозам автодилеров, реализация новых легковых автомобилей и LCV (легкого коммерческого транспорта) на российском рынке в июне текущего года упадет максимум на 50 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.
Новые автомобили 02:16
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Общество
Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров уверен, что большинство звезд в России – «липовые»
«Объясняю схему: если ты «звезда», а твой «продюсер» - со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные «дни города»», - уверен Сергей Шнуров.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:58
Политика
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.
ТАСС вчера в 18:06
Общество
Путин попросил Собянина направить в регионы московские бригады врачей
Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина помочь регионам и направить туда московских медиков.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Общество
Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами
В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия
Директора саратовской школы подозревают в растрате 400 тысяч рублей
На основании подложных документов была необоснованно начислена и выплачена сумма в размере 461 тысячи 526 рублей.
Регион 64 01:22
Недвижимость
В Москве начали предлагать бесплатную ипотеку
На фоне снижения спроса на жилье московские застройщики начали вместо огромных скидок предлагать покупателям почти бесплатную — но только в первый год — ипотеку.
Lenta.ru 01:52