Экономика

REGNUMREGNUMРоссийские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, количество выданных кредитных карт за указанный период упало на 21,7%, до 540,2 тыс. штук.
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с чего всё началось

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
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В Совфеде прокомментировали ситуацию с выдачей кредитных карт российскими банками

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Пошли на крайние полимеры

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Коммерсантъвчера в 20:50

Россиянам стали реже выдавать кредитки

Lenta.ruвчера в 17:26

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

РБКвчера в 16:01
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
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Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении

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Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
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Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
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Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
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Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе

После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
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В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
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Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Общество

1 марта в России вступает в силу ряд законов

С началом месяца в России начинают действовать новые законы.
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Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке

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Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
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Новый глава российских легкоатлетов признал обвинения World Athletics

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко признал правомерность претензий к организации со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
РБК 13:40
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
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Кокорин забил первый гол после колонии

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«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

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Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии

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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова рассказала о разделе имущества с мужем

С чем актриса останется в случае разрыва с любимым. Мария Кожевникова исключила вероятность того, что Евгений Васильев может ей изменять.
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«Талибан» объявил о возобновлении военных действий в Афганистане

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Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест зрителям после победы

Боец РФ смешанного стиля Магомед Анкалаев на первой минуте поединка нокаутировал молдавского бойца Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169.
Политическая Экспертиза вчера в 07:01
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости 15:39
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В тульской дивизии ВДВ сменился командир

Тульская служба новостей 09:33
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