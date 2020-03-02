Экономика

REGNUMREGNUMРоссийские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, количество выданных кредитных карт за указанный период упало на 21,7%, до 540,2 тыс. штук.
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с чего всё началось

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
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Банки стали выдавать россиянам меньше кредитных карт

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Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

РБКвчера в 16:01

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт

Эхо Москвывчера в 19:04

Российские банки в январе сократили выдачу кредиток на 20%

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Россиянам стали реже выдавать кредитки

Lenta.ruвчера в 17:26

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт населению

Российская газетавчера в 19:40
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Lenta.ru вчера в 13:20
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«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
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Футбол

«Реал» всухую обыграл «Барселону», Винисиус побил рекорд Месси

Винисиус отличился в возрасте 19 лет и 233 дней, став самым молодым футболистом в XXI веке, который забивал в "класико".
РЕН ТВ вчера в 17:42
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Интерфакс вчера в 07:44
Политика

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Политика

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Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:20
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Нефть растет после падения до $48 за баррель

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Текущий уровень цен на нефть является приемлемым для России, однако нужно готовиться к разным сценариям в том случае, если период низких цен затянется, рассказал президент Владимир Путин.
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