Экономика

ВедомостиВедомостиБанки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
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Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
РБКвчера в 16:01

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Банки сократили выдачу россиянам кредитных карт

РИА Новостивчера в 21:46

Российские банки в январе сократили выдачу кредиток на 20%

Коммерсантъвчера в 20:50

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

РБКвчера в 16:01

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт

Эхо Москвывчера в 19:04

Российские банки резко ограничили выдачу кредиток

Телеканал 360°вчера в 18:02

Россиянам стали реже выдавать кредитки

Lenta.ruвчера в 17:26

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт населению

Российская газетавчера в 19:40
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Lenta.ru 01:33
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РИА Новости 00:47
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США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

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S1mple признан самым ценным игроком IEM Katowice

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