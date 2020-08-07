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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
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Царьград

Даже в карантин: Налоговая стала чаще интересоваться счетами жителей России

Царьград06:45
ТАСС

Российские банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

ТАСС05:49
Московский Комсомолец

В ФНС объяснили повышение интереса налоговиков к банковским счетам

Московский Комсомолец04:58
Говорит Москва

Российские банки сообщили о росте интереса ФНС к счетам клиентов

Говорит Москва04:49
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Газета.Ru04:32
Lenta.ru

Власти захотели получить доступ к доходам россиян

Lenta.ru05:37
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что интересует налоговиков в банковских счетах граждан

ПРАЙМ23:15

В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков
Ведомости03:10
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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На дне одного из самых больших болот в мире скопились редкие металлы

Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.
Индикатор07:49

Ученые выяснили, кого цвета может быть растительность на других планетах

Новая модель фотосинтеза вывела принцип эволюции, согласно которому растительность, существующая за счет солнечного света, не может быть никакого иного цвета, кроме как зеленого.
Актуальные Новостивчера в 12:39

Роскосмос разработает новый аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»

Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поручил разработать новые варианты многоразового пилотируемого космического "челнока" аналогичного советскому кораблю "Буран" на замену устаревшим "Союзам", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru21:17
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Украина попросила Россию освободить 22 удерживаемых крымских татар

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным Зеленский инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которые, как утверждается, удерживаются в стране.
Московский Комсомолец05:52