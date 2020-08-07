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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
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Царьград

Даже в карантин: Налоговая стала чаще интересоваться счетами жителей России

Царьград06:45
ТАСС

Российские банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

ТАСС05:49
Московский Комсомолец

В ФНС объяснили повышение интереса налоговиков к банковским счетам

Московский Комсомолец04:58
Говорит Москва

Российские банки сообщили о росте интереса ФНС к счетам клиентов

Говорит Москва04:49
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Газета.Ru04:32
Lenta.ru

Власти захотели получить доступ к доходам россиян

Lenta.ru05:37
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что интересует налоговиков в банковских счетах граждан

ПРАЙМ23:15

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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Игорь Кобзев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приангарья

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа избирательная комиссия единогласно зарегистрировала в качестве кандидата на выборах губернатора члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапова (КПРФ).
REGNUM07:29
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Свердловчан предупредили о граде, сильных дождях и ветре в выходные

8 и 9 августа в регионе ожидаются очень сильные дожди, крупный град и усиление ветра до 25-27 м / с. Спасатели просят свердловчан отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно - при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Областная газета07:20
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