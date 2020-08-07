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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
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Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Газета.Ru04:32
ТАСС

Российские банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

ТАСС05:49
ПРАЙМ

Налоговые проверки вернулись: как сохранить деньги

ПРАЙМ08:44
Lenta.ru

Власти захотели получить доступ к доходам россиян

Lenta.ru05:37
Говорит Москва

Российские банки сообщили о росте интереса ФНС к счетам клиентов

Говорит Москва04:49
Царьград

Даже в карантин: Налоговая стала чаще интересоваться счетами жителей России

Царьград06:45
Московский Комсомолец

В ФНС объяснили повышение интереса налоговиков к банковским счетам

Московский Комсомолец04:58

Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений

Нижний Новгород, 7 августа 2020, 20:22 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение Координационного штаба по борьбе с коронавирусом о переходе региона на второй этап снятия ограничений 7 августа в рамках режима повышенной готовности.
REGNUM13:22
16

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском09:38
18

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Вышел трейлер нового фильма автора «Вечного сияния чистого разума»

Netflix показал первый трейлер новой режиссерской работы лауреата "Оскара" Чарли Кауфмана (сценарист "Вечного сияние чистого разума" и "Быть Джоном Малковичем") "Я подумываю со всем этим покончить" (I'm Thinking of Ending Things).
Российская газета07:45