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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Российские банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

ТАСС05:49
Lenta.ru

Власти захотели получить доступ к доходам россиян

Lenta.ru05:37
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что интересует налоговиков в банковских счетах граждан

ПРАЙМ23:15
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Газета.Ru04:32
Московский Комсомолец

В ФНС объяснили повышение интереса налоговиков к банковским счетам

Московский Комсомолец04:58
Рамблер

Налоговая резко заинтересовалась счетами россиян

Рамблер02:51
Говорит Москва

Российские банки сообщили о росте интереса ФНС к счетам клиентов

Говорит Москва04:49

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1K

В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
1,3K

Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.
РИА Новости17:32
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