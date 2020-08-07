Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
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