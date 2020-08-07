Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".