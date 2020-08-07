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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
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Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Газета.Ru04:32
ТАСС

Российские банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

ТАСС05:49
Lenta.ru

Власти захотели получить доступ к доходам россиян

Lenta.ru05:37
Говорит Москва

Российские банки сообщили о росте интереса ФНС к счетам клиентов

Говорит Москва04:49
Царьград

Даже в карантин: Налоговая стала чаще интересоваться счетами жителей России

Царьград06:45
Московский Комсомолец

В ФНС объяснили повышение интереса налоговиков к банковским счетам

Московский Комсомолец04:58
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что интересует налоговиков в банковских счетах граждан

ПРАЙМ23:15

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.
Газета.Ru03:21
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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ОБСЕ: с начала перемирия на Донбассе зафиксировано 250 нарушений

В отчете мониторинговой миссии ОБСЕ указывается на то, что за отчетный период с начала перемирия был зафиксирован 251 случай нарушения режима прекращения огня: 45 взрывов, 201 выстрел из стрелкового оружия, а также запуски сигнальных ракет.
Московский Комсомолецвчера в 19:38

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
1,3K

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ruвчера в 11:58
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