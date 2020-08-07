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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
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ТАСС

Российские банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

ТАСС05:49
Рамблер

Налоговая резко заинтересовалась счетами россиян

Рамблер02:51
Говорит Москва

Российские банки сообщили о росте интереса ФНС к счетам клиентов

Говорит Москва04:49
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Газета.Ru04:32
Московский Комсомолец

В ФНС объяснили повышение интереса налоговиков к банковским счетам

Московский Комсомолец04:58
Lenta.ru

Власти захотели получить доступ к доходам россиян

Lenta.ru05:37
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что интересует налоговиков в банковских счетах граждан

ПРАЙМ23:15

Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газета03:41
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Россияне купили десятки тысяч смартфонов с поддержкой 5G

В России в этом году продали десятки тысяч смартфонов с поддержкой пятого поколения мобильной связи 5G: только в июне россияне купили более 20 тыс. таких гаджетов на сумму 1,2 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков розничной сети МТС.
Интерфакс04:16
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Матч за Олимп - Суперкубок России может пройти без дополнительного времени

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает вариант проведения матча за Олимп - Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" без дополнительного времени, сообщает ТАСС.
Газета.Ru06:17

В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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