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Российские банки сообщили об удешевлении ипотеки после решения ЦБ по ключевой ставке

Крупные российские банки намерены снизить ставки по ипотечным кредитам в августе после снижения ключевой ставки ЦБ на 1,5 процентных пункта до 8% годовых.
Газета.Ru
Вчера Банк России неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до восьми процентов годовых.
РИА Новости
В Альфа-банке тем временем сразу после решения ЦБ заявили, что улучшили условия по такому кредитованию.
РИА Новости
"Банк "Зенит" в ближайшее время снизит ставки по всем программам розничного кредитования, включая ипотеку, потребительские и автокредиты", — рассказала зампред правления кредитной организации Наталья Тутова.
РИА Новости

Подробнее о событии

Российские банки готовы снизить ставки по кредитам и ипотеке
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