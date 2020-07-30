Российские банки стали чаще отказывать в кредитах зарплатным клиентам
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Банковские организации стали реже выдавать потребительские кредиты в условиях распространения коронавирусной инфекции, согласно исследованию, проведенному Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) Отказы в предоставлении кредитных средств теперь получают и зарплатные клиенты, считающиеся одной из самых надежных категорий заемщиков.В источнике
С чего всё началось
Заявка провалена: банки отклонили 2/3 обращений за кредитами от зарплатных клиентов
Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии.
Известия17:01
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