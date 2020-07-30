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Российские банки стали чаще отказывать в кредитах зарплатным клиентам

Банковские организации стали реже выдавать потребительские кредиты в условиях распространения коронавирусной инфекции, согласно исследованию, проведенному Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) Отказы в предоставлении кредитных средств теперь получают и зарплатные клиенты, считающиеся одной из самых надежных категорий заемщиков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Заявка провалена: банки отклонили 2/3 обращений за кредитами от зарплатных клиентов

Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Банки России отказали в кредитах большинству зарплатных клиентов

Телеканал 360°20:51
Газета.Ru

Россиянам стали чаще отказывать в кредите

Газета.Ru18:53
РЕН ТВ

Зарплатным клиентам банков стало сложнее получить кредит

РЕН ТВ19:13
Lenta.ru

Российские банки принялись отказывать в кредитах зарплатным клиентам

Lenta.ru19:03
News.ru

Зарплатным клиентам банков РФ стали чаще отказывать в кредитах

News.ru19:42
Коммерсантъ

Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев об эволюция кредитов в сторону универсализма

Коммерсантъ18:50
Известия

Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума

Известия18:30
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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РБК спорт09:50
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