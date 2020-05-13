Эксперты полагают, что гражданам с недостаточно хорошей кредитной историей рассчитывать на лояльность со стороны банков в ближайшее время не стоит. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки по итогам апреля 2020 года одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%).

с чего всё началось

Mossovetinfo.ru – Российские банки в условиях пандемии коронавируса стали чаще отказывать гражданам в выдаче кредитов, уровень одобрения кредитов упал до исторических минимумов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

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