Финансы
REGNUMРоссийские банки стали вдвое чаще продавать свежие долги коллекторам
Всего в прошлом году российские банки предложили коллекторам 399 млрд рублей просроченных долгов. Этот показатель на 15,1% меньше, чем в 2018 году, однако объём реально проданных долгов увеличился до 303,6 млрд рублей в связи с увеличением доли закрытых сделок.
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