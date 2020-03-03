Экономика
РБКБанки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам
Всего в 2019 году банки предложили коллекторам 399 млрд руб. просроченных долгов, что на 15,1% меньше, чем годом ранее. Однако доля закрытых сделок увеличилась, что привело к росту объема реально проданных долгов до 303,6 млрд руб.
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Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Политика
Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников
Политика
Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране
Президент Ирана Хасан Роухани пригласил российского коллегу на саммит во время телефонного разговора.
Армия и оружие
Ликвидация двух самолетов «Су-24» в Сирии попала на видео
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Происшествия
В Петербурге задержали напавших на африканцев мужчин
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
Авто
Skoda презентовала обновленную Octavia RS iV
Чешский концерн Skoda продемонстрировал на «онлайн-мотор-шоу» в Женеве свое новое творение - Octavia RS iV.
Технологии
Microsoft начала развёртывание новых иконок
В декабре компания Microsoft объявила о выпуске новых современных иконок для устройств под управлением Windows 10.
Происшествия
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Общество
У граждан КНР, летевших в Шанхай через Москву, выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен у восьми граждан КНР, которые летели из Милана в Шанхай транзитом через Москву.
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Кино
Бен Стиллер опроверг участие в «Форсаже 9»
Бен Стиллер опроверг информацию о его участии в приключенческом боевике "Форсаж 9", которое ему приписывали некоторые американские издания.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Спорт
Мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса
Мэрия Москвы рассматривает возможность отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, сообщает "Чемпионат.com".
Армия и оружие
Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»
Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Футбол
В Казани пройдёт матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году
Сегодня УЕФА выбрал город, который примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
Общество
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Происшествия
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
Общество
Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов скончался на 96-м году жизни.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.