Экономика

РБКРБКБанки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

Всего в 2019 году банки предложили коллекторам 399 млрд руб. просроченных долгов, что на 15,1% меньше, чем годом ранее. Однако доля закрытых сделок увеличилась, что привело к росту объема реально проданных долгов до 303,6 млрд руб.
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Российские банки стали вдвое чаще продавать свежие долги коллекторам

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Банки стали в два раза чаще продавать долги россиян коллекторам

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Банки стали вдвое чаще продавать свежие долги по кредитам коллекторам

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Банки удвоили продажу свежих долгов коллекторам

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Банки стали избавляться от кредитов россиян

АБНвчера в 22:56

Банки хотят продавать долги дороже, но коллекторы не готовы платить

Коммерсантъвчера в 17:16

Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

РБКвчера в 16:01
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Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество

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Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
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В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Известия 04:45
Политика

Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников

Газета.Ru 01 марта в 08:50
Политика

Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани пригласил российского коллегу на саммит во время телефонного разговора.
Piter.tv 03:18
Армия и оружие

Ликвидация двух самолетов «Су-24» в Сирии попала на видео

ЛигаNews.net вчера в 00:55
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На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Происшествия

В Петербурге задержали напавших на африканцев мужчин

Мегаполис онлайн 03:42
Происшествия

Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

РИА Новости 04:58
Авто

Skoda презентовала обновленную Octavia RS iV

Чешский концерн Skoda продемонстрировал на «онлайн-мотор-шоу» в Женеве свое новое творение - Octavia RS iV.
Pnzdrive 04:01
Технологии

Microsoft начала развёртывание новых иконок

В декабре компания Microsoft объявила о выпуске новых современных иконок для устройств под управлением Windows 10.
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Происшествия

В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Lenta.ru 03:12
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском вчера в 15:22
Общество

У граждан КНР, летевших в Шанхай через Москву, выявлен коронавирус

Коронавирус выявлен у восьми граждан КНР, которые летели из Милана в Шанхай транзитом через Москву.
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Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны

Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
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Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

РБК 01 марта в 11:08
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском вчера в 06:25
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Бен Стиллер опроверг участие в «Форсаже 9»

Бен Стиллер опроверг информацию о его участии в приключенческом боевике "Форсаж 9", которое ему приписывали некоторые американские издания.
Kinonews.ru 02:42
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Спорт

Мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса

Мэрия Москвы рассматривает возможность отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 03:40
Армия и оружие

Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru вчера в 08:56
Космос

В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой

Комсомольская правда 01 марта в 08:38
Футбол

В Казани пройдёт матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

Сегодня УЕФА выбрал город, который примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 08:28
Общество

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
РБК 02:54
Общество

Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов скончался на 96-м году жизни.
РИА Новости 02:57
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Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс вчера в 02:11
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