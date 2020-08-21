Банки стали активнее предлагать рефинансирование кредитов
С начала лета банки стали активнее предлагать россиянам рефинансирование — погашение старых кредитов за счет выдачи новых.В источнике
С чего всё началось
Банки стали активнее предлагать рефинансирование кредитов
При каких ставках клиенту выгодно рефинансирование Запускающие программы рефинансирования банки включились в борьбу за более качественных заемщиков, с положительной кредитной историей, говорит директор — руководитель направления банковских рейтинга агентства НКР Михаил Доронкин.
РБКвчера в 23:00
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