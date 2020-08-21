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РБК
РБК

Банки стали активнее предлагать рефинансирование кредитов

С начала лета банки стали активнее предлагать россиянам рефинансирование — погашение старых кредитов за счет выдачи новых.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки стали активнее предлагать рефинансирование кредитов

При каких ставках клиенту выгодно рефинансирование Запускающие программы рефинансирования банки включились в борьбу за более качественных заемщиков, с положительной кредитной историей, говорит директор — руководитель направления банковских рейтинга агентства НКР Михаил Доронкин.
РБКвчера в 23:00
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REGNUM

Борьба за клиента – неотъемлемый атрибут рыночных отношений: эксперт

REGNUMвчера в 07:26
ИА Красная Весна

Банки усилили перехват клиентов, снижая ставки рефинансирования

ИА Красная Веснавчера в 03:41
Экономика сегодня

Банки стали чаще предлагать россиянам рефинансирование займов

Экономика сегоднявчера в 02:26
ПРАЙМ

Российские банки усилили борьбу за заемщиков

ПРАЙМвчера в 02:27
Lenta.ru

Российские банки начали переманивать клиентов друг у друга

Lenta.ruвчера в 02:24
Телеканал 360°

Российские банки развернули борьбу за заемщиков

Телеканал 360°вчера в 00:57
РБК

Банки стали активнее предлагать рефинансирование кредитов

РБКвчера в 23:00

Еще одна христианская святыня в Турции будет превращена в мечеть

Управление по делам религии Турции заявило, что Монастырь Хора в Стамбуле, где расположена одна из известнейших христианских святынь Церковь Святого Спасителя, будет превращен в мечеть и использоваться для мусульманских молитв.
Капитал странывчера в 06:47
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в убийстве предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Следствие проверит сообщения об изнасилованиях женщин в ИВС Белоруссии

Согласно сообщению, в интернете стала появляться информация о пострадавших от сексуального насилия в местах временного содержания женщинах, которые находятся в больницах Гродно.
МонаВиста20 августа в 14:30
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