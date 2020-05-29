Экономика

ПрофильПрофильРоссийские банки ускорили продажи золота

В течение последних шести месяцев российские банки неизменно сокращают запасы золота, при этом весной вывоз драгметалла из страны ускорился. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.
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с чего всё началось

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.
РБК27 мая в 17:00

Подробнее о событии

«Они просто оптимизируют». В Рунете обсудили продажу золота банками РФ

ИА Красная Веснавчера в 07:22

Золотой запас стран мира и финансовых организаций. Инфографика

Аргументы и Факты29 мая в 17:11

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Коммерсантъ27 мая в 20:21

Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Эхо Москвы27 мая в 21:07

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Телеканал 360°27 мая в 20:48

Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

РИА Новости28 мая в 02:24

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

РБК27 мая в 17:00
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
5,7K
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Политика

«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,4K
Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM 29 мая в 12:34
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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская.
РБК вчера в 23:37
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Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru вчера в 15:45
3,8K
Космос

Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны

Город342 вчера в 03:42
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Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости вчера в 07:19
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Футбол

«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году

В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:08
Здоровье

В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате

Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 01:54
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
3
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
1,1K
Футбол

Гасперини рассказал, что болел коронавирусом во время матча с «Валенсией». В мае у него выявили антитела

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что в день ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» был болен коронавирусом.
Матч ТВ 01:31
Здоровье

Пенсионерам Ульяновской области юридическую помощь окажут бесплатно

Всего в Ульяновской области проживает около 330 тыс. пожилых граждан, в прошлом году бесплатная юридическая помощь понадобилась 5 тыс. неработающих пенсионерам.
REGNUM 28 мая в 02:09
Футбол

Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

ГЛАС.RU вчера в 10:10
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Происшествия

В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих

РИА Новости вчера в 22:34
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Политика

Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
5
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Единоборства

Бернс победил Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9

Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над американцем Тайроном Вудли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.
Газета.Ru 01:26
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 29 мая в 08:27
1,1K
Армия и оружие

«Удивили всех»: во что Украина превратила свою боевую авиацию

РИА Новости 01:00
2
Общество

Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса

По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
РБК 00:51
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда продемонстрировала идеальную растяжку.
News.ru вчера в 16:28
Политика

COVID-19 не остановил праймериз «Единой России»

Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов Выборы идут в онлайн Однако главный вопрос, который связан с онлайн-праймериз "Единой России", основанных на платформах блокчейна, заключается вовсе не в результатах голосования за партийных кандидатов на выборы.
News.ru вчера в 17:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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