Экономика
Lenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБКвчера в 17:00
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Общество
Песков назвал коронавирус «реальной штукой»
Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:11
Здоровье
В Ингушетию и Забайкалье прибыли врачи из столицы
В Ингушетию и Забайкальский край для борьбы с коронавирусом прилетели врачи из российской столицы, передает ОТР.
Общественное телевидение России 06:41
Политика
Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Кино
Apple проспонсирует фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро
По данным издания, только Ди Каприо и Скорсезе получат в районе 20 миллионов долларов, а Де Ниро - около 15 миллионов.
Ридус 06:57
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
Известия 07:18
Общество
На Кубани хотят провести выпускные балы, «несмотря ни на что»
Краснодар, 28 мая 2020, 14:13 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать возможность проведения выпускных вечеров в школах.
REGNUM 07:13
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 06:20
Здоровье
Почему не открывают парки и набережную для прогулок. Комментарий Роспотребнадзора
Депутат Дмитрий Кудинов поинтересовался у докладчицы, в каких городских учреждениях саратовцы могут сдать тест на коронавирус.
Саратов 24 06:44
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews 26 мая в 05:11
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Экономика
Путин потребовал сохранить объем инвестпрограммы «Транснефти»
Президент России Владимир Путин заявил, что очень важно сохранить объем инвестиционной программы "Транснефти" на 2020 год.
РЕН ТВ 06:46
Общество
Власти Москвы объяснили правила пропусков с 1 июня
Как уже писала "РГ", непродовольственные магазины открываются в городе с 1 июня.
Российская газета 07:14
Происшествия
В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Здоровье
Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Спешка с массовым применением вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов.
Новые Ведомости 05:39
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк»
По задумке Бебуришвили пара пришла на шоу. Фото из Instagram plan.b.tnt Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк».
HotGeo вчера в 03:06
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru 26 мая в 11:03
Футбол
Кудряшов считает Путина и Кадырова сильными лидерами
Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказал мнение о президенте России Владимире Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове.
Metaratings 06:49
Политика
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.
Известия 06:55
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13