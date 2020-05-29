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Российские банки, несмотря на проблемы с экспортом товаров на фоне коронавируса, увеличили продажи золота.
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Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.
РБК27 мая в 17:00

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«Они просто оптимизируют». В Рунете обсудили продажу золота банками РФ

ИА Красная Веснавчера в 07:22

Золотой запас стран мира и финансовых организаций. Инфографика

Аргументы и Факты29 мая в 17:11

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Коммерсантъ27 мая в 20:21

Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Эхо Москвы27 мая в 21:07

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Телеканал 360°27 мая в 20:48

Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

РИА Новости28 мая в 02:24

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

РБК27 мая в 17:00
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
246
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Космос

Маск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблём Crew Dragon.
RT на русском вчера в 22:32
870
Здоровье

3 мифа о воде, которые вы могли не знать

Говорят, что в день нужно выпивать не менее двух литров воды. Не считая всех других жидкостей, которые человек выпивает за сутки.
SM News вчера в 23:37
1
Общество

Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей

«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня», — говорится в заявлении.
Известия 29 мая в 22:15
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Здоровье

Пенсионерам Ульяновской области юридическую помощь окажут бесплатно

Всего в Ульяновской области проживает около 330 тыс. пожилых граждан, в прошлом году бесплатная юридическая помощь понадобилась 5 тыс. неработающих пенсионерам.
REGNUM 28 мая в 02:09
Общество

Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»

Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor 28 мая в 02:43
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости вчера в 07:31
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Политика

Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию

В свою очередь, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с КНР.
РИА Новости вчера в 20:01
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Энергетика

Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране

По словам президента страны Николаса Мадуро, бензин подорожает с первого июня.
Российская газета вчера в 23:08
Общество

В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб

Всего в регионе официально зарегистрированы 495 пациентов с коронавирусом: 196 выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 292 пациента.
REGNUM 29 мая в 01:15
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Армия и оружие

Сирия: толпа остановила патруль армии России и обратилась к военным

Из разговора с собравшимися начальнику российского военного патруля стало известно, что собрание было организовано, чтобы встретить российских военных и обратиться к ним за помощью.
Rusvesna.su вчера в 23:34
Политика

ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.
РБК вчера в 09:29
1,1K
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
2,1K
Политика

Трамп объявил об отмене «привилегий» для Гонконга и санкциях для Китая

Американский лидер заявил, что в отношении официальных лиц КНР и Гонконга будут введены санкции.
РЕН ТВ 29 мая в 15:30
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Здоровье

У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

Интерфакс вчера в 02:09
83
Происшествия

В КБР избрали меру пресечения по делу о драке адвокатов с полицейскими

"Адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:23
1
Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com вчера в 10:49
38
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
1K
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
8,4K
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
1K
Общество

В Минпросвещения назвали дату школьных выпускных

SM News 29 мая в 09:50
77
Политика

Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 17:30
233
Политика

Депутат рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская.
Известия вчера в 22:30
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Космос

Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 28 мая в 18:55
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Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
1
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,4K
Происшествия

При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Российская газета вчера в 20:38
17
Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
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