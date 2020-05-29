Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.

с чего всё началось

Российские банки, несмотря на проблемы с экспортом товаров на фоне коронавируса, увеличили продажи золота.

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