Коронавирус
Lenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Кредитные организации сокращают запасы золота на протяжении уже шести месяцев, с ноября прошлого года, показывает статистика ЦБ. Их вложения в драгоценные металлы в денежном выражении увеличились только в марте, в основном из-за заметного роста стоимости золота, писал РБК.РБКвчера в 17:00
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