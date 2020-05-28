Экономика
Lenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Оценить696
с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБК27 мая в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Здоровье
30 мая: в Тверской области коронавирус победили 55 человек
В Тверской области по данным на 30 мая подтверждены 43 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 55 человек.
Tvtver.ru 03:45
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
Кайли Дженнер лишили статуса самого молодого миллиардера
Американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи.
Вечерняя Москва вчера в 12:00
Армия и оружие
Россия «клонировала» украинские двигатели
Lenta.ru 03:00
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Технологии
Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам
Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Ferra вчера в 07:41
Здоровье
В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса
«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
Lenta.ru 02:43
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Наука
Дания представит робота для тестов на коронавирус
Замана вчера в 19:18
Игры
Assassin’s Creed Valhalla сюжетно свяжет Origins и первую часть серии
CyberSport.ru вчера в 01:27
Политика
Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание
Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту.
РИА Новости 05:14
Финансы
Эксперт объяснил рост спроса на наличную валюту среди россиян
Многие люди предпочитают держать свои наличные сбережения в банковских ячейках, что в какой-то степени выгодно самим банкам, добавил эксперт.
Актуальные Новости 05:36
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 28 мая в 09:28
Политика
На Украине отменили самоизоляцию для поступающих в вузы
Власти Украины отменили обязательную самоизоляцию по COVID-19 для выпускников, прибывающих из-за границы или неподконтрольных Киеву территорий на тестирование, необходимое для поступления в вузы.
РИА Новости 03:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Футбол
Глушаков не стал опровергать уход из «Ахмата» по окончании сезона
Газета.Ru вчера в 15:58
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре с грозой и градом в Подмосковье
Коммерсантъ вчера в 14:42
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru вчера в 04:00
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
Происшествия
На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Происшествия
В общежитии Киева выявили вспышку коронавируса
В Киеве закрыли общежитие на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
Газета.Ru 04:38