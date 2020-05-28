Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.
РБК27 мая в 17:00

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, почему российские банки продают золото

ИА Красная Весна03:01

Золотой запас стран мира и финансовых организаций. Инфографика

Аргументы и Фактывчера в 17:11

Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

РИА Новости28 мая в 02:24

Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Эхо Москвы27 мая в 21:07

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Телеканал 360°27 мая в 20:48

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Коммерсантъ27 мая в 20:21

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

РБК27 мая в 17:00
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Здоровье

30 мая: в Тверской области коронавирус победили 55 человек

В Тверской области по данным на 30 мая подтверждены 43 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 55 человек.
Tvtver.ru 03:45
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Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Общество

Кайли Дженнер лишили статуса самого молодого миллиардера

Американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи.
Вечерняя Москва вчера в 12:00
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Армия и оружие

Россия «клонировала» украинские двигатели

Lenta.ru 03:00
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Технологии

Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам

Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Ferra вчера в 07:41
Здоровье

В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса

«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
Lenta.ru 02:43
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
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Наука

Дания представит робота для тестов на коронавирус

Замана вчера в 19:18
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Игры

Assassin’s Creed Valhalla сюжетно свяжет Origins и первую часть серии

CyberSport.ru вчера в 01:27
2
Политика

Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание

Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту.
РИА Новости 05:14
2
Финансы

Эксперт объяснил рост спроса на наличную валюту среди россиян

Многие люди предпочитают держать свои наличные сбережения в банковских ячейках, что в какой-то степени выгодно самим банкам, добавил эксперт.
Актуальные Новости 05:36
2
Экономика

Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 28 мая в 09:28
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Политика

На Украине отменили самоизоляцию для поступающих в вузы

Власти Украины отменили обязательную самоизоляцию по COVID-19 для выпускников, прибывающих из-за границы или неподконтрольных Киеву территорий на тестирование, необходимое для поступления в вузы.
РИА Новости 03:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru вчера в 15:22
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Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
1,9K
Футбол

Глушаков не стал опровергать уход из «Ахмата» по окончании сезона

Газета.Ru вчера в 15:58
2
Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
763
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре с грозой и градом в Подмосковье

Коммерсантъ вчера в 14:42
3
Здоровье

Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области

Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
940
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
3K
Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru вчера в 04:00
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
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Происшествия

На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
44
Политика

США прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
1K
Происшествия

В общежитии Киева выявили вспышку коронавируса

В Киеве закрыли общежитие на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
Газета.Ru 04:38
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