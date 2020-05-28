Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.

с чего всё началось

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США. 286

Общество Кайли Дженнер лишили статуса самого молодого миллиардера Американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи. 6

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 4,8K

Технологии Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.

Армия и оружие Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики «29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении. 835

Политика Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту. 2

Политика На Украине отменили самоизоляцию для поступающих в вузы Власти Украины отменили обязательную самоизоляцию по COVID-19 для выпускников, прибывающих из-за границы или неподконтрольных Киеву территорий на тестирование, необходимое для поступления в вузы.

Здоровье Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки. 940

Политика Путин объявил 24 июня выходным днём «Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе. 3K

Шоу-бизнес Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу. 27

Происшествия На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба. 44

Политика США прекращают все отношения с ВОЗ Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 1K