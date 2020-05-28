Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Кредитные организации сокращают запасы золота на протяжении уже шести месяцев, с ноября прошлого года, показывает статистика ЦБ. Их вложения в драгоценные металлы в денежном выражении увеличились только в марте, в основном из-за заметного роста стоимости золота, писал РБК.
РБКвчера в 17:00

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Российские банки ускорили вывоз золота на фоне пандемии

Московский Комсомолец03:18

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Коммерсантъвчера в 20:21

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

Lenta.ru01:48

Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Эхо Москвывчера в 21:07

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Телеканал 360°вчера в 20:48

Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

РИА Новости02:24

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

РБКвчера в 17:00
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Общество

В России за сутки выявили 8915 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировали 8915 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Онлайн Тамбов.ру 26 мая в 04:00
Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
5
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
Коммерсантъ вчера в 13:00
4,7K
Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
2,4K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Кино

Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Sostav.ru 00:20
Общество

В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа вчера в 03:36
168
Общество

Каждый третий житель Алтайского края получает соцподдержку

В 2019 году 389 семей получили средства по социальному контракту, в текущем году их будет более 1,5 тысяч, - сказал Виктор Томенко.
Алтайская правда вчера в 23:46
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Экономика

Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей

Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека

За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
1
Общество

С зарплат россиян захотели взимать новый взнос

В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
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Шоу-бизнес

Васильев ответил упрекнувшим Бабкину в пластике хейтерам

Историк моды и коллега певицы Надежды Бабкиной по передаче "Модный приговор" Александр Васильев вступился за ее цветущий вид, раскритикованный ранее хейтерами.
Газета.Ru 03:42
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Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ вчера в 06:32
660
Общество

В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня

До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
1,1K
Шоу-бизнес

Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник

Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
Общество

В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса

«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
Политика

На Украине не исключают ликвидации администраций ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, как только контроль над границей с Россией в Донбассе перейдет Киеву.
Газета.Ru 03:31
1,1K
Путешествия

Популярный у россиян курорт объявил о приеме туристов без ограничений

Популярная среди российских туристов Болгария объявила о готовности принимать отдыхающих из разных стран без ограничений, введенных рядом государств на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:52
4
Футбол

«РБ Лейпциг» забил гол после курьёзной ошибки вратаря «Герты». Видео

Чемпионат вчера в 19:56
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
332
Общество

Главе Хакасии внесли представление из-за нарушений при выплате медикам

Прокуратура Хакасии в ходе проверки нашла нарушения при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам и внесла представление главе республике; в настоящее время медики получили более 35 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 03:29
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Недвижимость

ТПП предложила разбивать первый взнос по ипотеке на два года

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила разбивать первый платеж по ипотечному кредиту на три платежа в течение двух лет или снизить его, говорится в пакете предложений по восстановлению экономики после пандемии.
Коммерсантъ 02:51
Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
15
Общество

Facebook и Twitter не выплатили штраф за отказ переносить серверы в РФ

Американские компании Facebook и Twitter не выплатили штрафы в размере 4 миллионов рублей за отказ переносить свои серверы с данными пользователей в Россию.
News.ru 03:41
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости вчера в 04:49
1,1K
Происшествия

В Магадане за смерть ребёнка осудили рожавшую дома женщину

Следователи доказали, что 33-летняя женщина ночью 13 февраля 2018 года в домашних условиях самостоятельно родила мальчика.
REGNUM 03:51
4
Происшествия

На проходной Минобороны взяли под пандемию

На конец апреля конечными владельцами "1470" являются АО "Гарнизон" (100% Минобороны) - 69,03% и правительство РФ – 29,37%.
47 новостей 03:00
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 26 мая в 08:01
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