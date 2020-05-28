Экономика
Lenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Кредитные организации сокращают запасы золота на протяжении уже шести месяцев, с ноября прошлого года, показывает статистика ЦБ. Их вложения в драгоценные металлы в денежном выражении увеличились только в марте, в основном из-за заметного роста стоимости золота, писал РБК.РБКвчера в 17:00
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Общество
В России за сутки выявили 8915 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зафиксировали 8915 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Онлайн Тамбов.ру 26 мая в 04:00
Шоу-бизнес
Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
Коммерсантъ вчера в 13:00
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа вчера в 03:36
Общество
Каждый третий житель Алтайского края получает соцподдержку
В 2019 году 389 семей получили средства по социальному контракту, в текущем году их будет более 1,5 тысяч, - сказал Виктор Томенко.
Алтайская правда вчера в 23:46
Экономика
Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей
Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Васильев ответил упрекнувшим Бабкину в пластике хейтерам
Историк моды и коллега певицы Надежды Бабкиной по передаче "Модный приговор" Александр Васильев вступился за ее цветущий вид, раскритикованный ранее хейтерами.
Газета.Ru 03:42
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ вчера в 06:32
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня
До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
Общество
В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса
«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
Политика
На Украине не исключают ликвидации администраций ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, как только контроль над границей с Россией в Донбассе перейдет Киеву.
Газета.Ru 03:31
Путешествия
Популярный у россиян курорт объявил о приеме туристов без ограничений
Популярная среди российских туристов Болгария объявила о готовности принимать отдыхающих из разных стран без ограничений, введенных рядом государств на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:52
Футбол
«РБ Лейпциг» забил гол после курьёзной ошибки вратаря «Герты». Видео
Чемпионат вчера в 19:56
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Общество
Главе Хакасии внесли представление из-за нарушений при выплате медикам
Прокуратура Хакасии в ходе проверки нашла нарушения при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам и внесла представление главе республике; в настоящее время медики получили более 35 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 03:29
Недвижимость
ТПП предложила разбивать первый взнос по ипотеке на два года
Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила разбивать первый платеж по ипотечному кредиту на три платежа в течение двух лет или снизить его, говорится в пакете предложений по восстановлению экономики после пандемии.
Коммерсантъ 02:51
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Общество
Facebook и Twitter не выплатили штраф за отказ переносить серверы в РФ
Американские компании Facebook и Twitter не выплатили штрафы в размере 4 миллионов рублей за отказ переносить свои серверы с данными пользователей в Россию.
News.ru 03:41
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости вчера в 04:49
Происшествия
В Магадане за смерть ребёнка осудили рожавшую дома женщину
Следователи доказали, что 33-летняя женщина ночью 13 февраля 2018 года в домашних условиях самостоятельно родила мальчика.
REGNUM 03:51
Происшествия
На проходной Минобороны взяли под пандемию
На конец апреля конечными владельцами "1470" являются АО "Гарнизон" (100% Минобороны) - 69,03% и правительство РФ – 29,37%.
47 новостей 03:00
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01