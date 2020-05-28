Кредитные организации сокращают запасы золота на протяжении уже шести месяцев, с ноября прошлого года, показывает статистика ЦБ. Их вложения в драгоценные металлы в денежном выражении увеличились только в марте, в основном из-за заметного роста стоимости золота, писал РБК.

с чего всё началось

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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