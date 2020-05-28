Экономика
Lenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
В пересчете запасы банков снизились на 4,6 т, до 73,4 т, оценивает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это на 15% больше, чем было продано в марте. Продолжающееся уменьшение запасов в банках зафиксировали и в рейтинговом агентстве НКР.РБК27 мая в 17:00
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За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
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