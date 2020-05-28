В пересчете запасы банков снизились на 4,6 т, до 73,4 т, оценивает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это на 15% больше, чем было продано в марте. Продолжающееся уменьшение запасов в банках зафиксировали и в рейтинговом агентстве НКР.

с чего всё началось

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