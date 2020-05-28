Экономика
Lenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБК27 мая в 17:00
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Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
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В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
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Испытаны маски с электрическими полями против коронавирусов
Учёные из американского Университета Индианы считают, что слабые электрические поля обладают обеззараживающим действием.
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Пилотируемый Crew Dragon отправился в свой первый полет
Грузовые корабли Dragon производства частной компании SpaceX уже летали к МКС, но на этот раз состоялся первый за без малого 10 лет пилотируемый полет с территории США.
Вести.Ru 18:39
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек
Во всем мире коронавирус выявили у более 6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
РБК 19:27
Происшествия
Три пассажира выпрыгнули из движущегося автобуса на юге Сахалина
Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
АСТВ 18:53
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Политика
Трамп решил пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.
Известия 20:16
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 10:36
Общество
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
Культура
Музей космонавтики в Москве получил Гран-при фестиваля «Интермузей»
Музей космонавтики в Москве стал обладателем Гран-при межмузейного конкурса XXII международного фестиваля "Интермузей", проходившего в этом году онлайн из-за пандемии.
ТАСС вчера в 14:45
Здоровье
В Госдуме предлагают включить в ОМС программу лечения от курения
Включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью в программу госгарантий предложил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
РЕН ТВ 20:28
Общество
Власти США назвали нападения на полицейских внутренним терроризмом
Министерство внутренней безопасности США назвало нападения на правоохранителей терроризмом.
Московский Комсомолец 17:54
Происшествия
Еще плюс 7: число зараженных COVID-19 на Сахалине продолжает увеличиваться
Итого на 30 мая в Сахалинской области 115 случаев заболевания, 51 выписан, 64 продолжают лечение, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на телеграм-канал Лимаренко.
Сахалин.Инфо 06:56
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В конце февраля в Минюсте заявляли, что резкое увеличение штрафов за нарушения ПДД, которое было предложено в проекте нового КоАП, не соответствует запросам общества и в этой части проект будет пересмотрен.
RT на русском вчера в 12:10
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 13:46
Технологии
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.
Коммерсантъ 17:00
Происшествия
В Денвере ввели комендантский час
ИА Красная Весна 17:44
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
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Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске
RT на русском 19:48
Общество
Мясников перечислил все способы передачи коронавируса
Доктор Александр Мясников рассказал, передается ли коронавирус от животных к человеку и можно ли заразиться "через кожу".
Комсомольская правда 11:41
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Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Общество
Спрогнозированы цены на путевки в России
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в интервью телеканалу «Звезда» спрогнозировал цены на туристические путевки в России в этом году.
Lenta.ru 19:48
Единоборства
Минеев после боя пожелал скорейшего выздоровления отцу Хабиба
Спорт-Экспресс 16:38