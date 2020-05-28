Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.
РБК27 мая в 17:00

Подробнее о событии

«Они просто оптимизируют». В Рунете обсудили продажу золота банками РФ

ИА Красная Весна07:22

Золотой запас стран мира и финансовых организаций. Инфографика

Аргументы и Фактывчера в 17:11

Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Эхо Москвы27 мая в 21:07

Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

РИА Новости28 мая в 02:24

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Телеканал 360°27 мая в 20:48

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Коммерсантъ27 мая в 20:21

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

РБК27 мая в 17:00
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Музыка

Александр Ф. Скляр выпустил на карантине «Песни во время чумы»

Основатель группы "Ва-банкъ" Александр Ф. Скляр выпустил новую акустическую пластинку "Песни во время чумы".
РИА Новости 19:46
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Путешествия

В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
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Армия и оружие

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 01:30
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Наука

Испытаны маски с электрическими полями против коронавирусов

Учёные из американского Университета Индианы считают, что слабые электрические поля обладают обеззараживающим действием.
Discover24 07:06
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Космос

Пилотируемый Crew Dragon отправился в свой первый полет

Грузовые корабли Dragon производства частной компании SpaceX уже летали к МКС, но на этот раз состоялся первый за без малого 10 лет пилотируемый полет с территории США.
Вести.Ru 18:39
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек

Во всем мире коронавирус выявили у более 6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
РБК 19:27
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Происшествия

Три пассажира выпрыгнули из движущегося автобуса на юге Сахалина

Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
АСТВ 18:53
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
1,1K
Политика

Трамп решил пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.
Известия 20:16
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Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 10:36
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Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Газета.Ru 12:15
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Общество

Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»

В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
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Культура

Музей космонавтики в Москве получил Гран-при фестиваля «Интермузей»

Музей космонавтики в Москве стал обладателем Гран-при межмузейного конкурса XXII международного фестиваля "Интермузей", проходившего в этом году онлайн из-за пандемии.
ТАСС вчера в 14:45
Здоровье

В Госдуме предлагают включить в ОМС программу лечения от курения

Включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью в программу госгарантий предложил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
РЕН ТВ 20:28
Общество

Власти США назвали нападения на полицейских внутренним терроризмом

Министерство внутренней безопасности США назвало нападения на правоохранителей терроризмом.
Московский Комсомолец 17:54
2
Происшествия

Еще плюс 7: число зараженных COVID-19 на Сахалине продолжает увеличиваться

Итого на 30 мая в Сахалинской области 115 случаев заболевания, 51 выписан, 64 продолжают лечение, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на телеграм-канал Лимаренко.
Сахалин.Инфо 06:56
4
Общество

Из нового КоАП убрали увеличенные штрафы за превышение скорости

В конце февраля в Минюсте заявляли, что резкое увеличение штрафов за нарушения ПДД, которое было предложено в проекте нового КоАП, не соответствует запросам общества и в этой части проект будет пересмотрен.
RT на русском вчера в 12:10
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Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
83
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
772
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
975
Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 13:46
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Технологии

Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке

Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.
Коммерсантъ 17:00
Происшествия

В Денвере ввели комендантский час

ИА Красная Весна 17:44
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Армия и оружие

Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод

В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
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Происшествия

Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США

Известия 18:15
Происшествия

Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске

RT на русском 19:48
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Общество

Мясников перечислил все способы передачи коронавируса

Доктор Александр Мясников рассказал, передается ли коронавирус от животных к человеку и можно ли заразиться "через кожу".
Комсомольская правда 11:41
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Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
257
Общество

Спрогнозированы цены на путевки в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в интервью телеканалу «Звезда» спрогнозировал цены на туристические путевки в России в этом году.
Lenta.ru 19:48
Единоборства

Минеев после боя пожелал скорейшего выздоровления отцу Хабиба

Спорт-Экспресс 16:38
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